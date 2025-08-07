Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что война должна закончиться на украинских условиях.

Чтобы закончить войну в пользу Украины военными методами, нужно нанести врагу такие потери, которые заставят его пойти на уступки. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью ТСН.

Так, журналистка спросила генерала, видит ли он перспективы окончания войны именно военными методами. На это Сирский ответил, что "война должна закончиться так, как нам выгодно".

"Мы должны сделать для этого все. То есть мы должны побеждать, а не отступать. Мы должны уничтожать врага. Мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на окончание этой войны. Причем пошел на окончание этой войны не с позиции силы, а на наших условиях", - ответил главком.

Другие заявления Александра Сырского

Как писал УНИАН, недавно главком ВСУ выразил убеждение, что большее денежное обеспечение могло бы стать действенным стимулом для добровольного поступления людей на военную службу даже в условиях войны. Он отметил, что именно вопрос численности пехоты остается "серьезной проблемой" для ВСУ.

Также мы рассказывали, что в июле Сырскому исполнилось 60 лет. В комментарии журналистам он рассказал, почему даже и не думал уходить в отставку.

