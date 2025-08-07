После первоначального скепсиса, когда казалось, что все зашло в тупик и президент США Дональд Трамп даже объявил о пошлинах для Индии, ситуация начала динамично развиваться. В Москве состоялись переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Путиным. О чем конкретно разговаривали - не известно. Но обе стороны назвали переговоры успешными. После того Трамп сообщил, что планирует в ближайшее время лично встретиться с Путиным, а затем, вероятно, провести трехстороннюю встречу еще и с участием Зеленского...

Похоже, все это время происходят многосторонние переговоры. И ситуация меняется, де-факто, в онлайн режиме.

Трамп будет встречаться с Путиным только при условии, если действительно будет какой-то прорыв.

При этом надо понимать, что ценность встречи, как таковой, у Путина и Трампа разная. Путину она явно важнее.

На данный момент, с большой долей вероятности, можем говорить о четырех базовых предложениях США (похоже, что они в той или иной степени согласованы с ЕС), хотя здесь также пока до конца не все ясно. Каковы эти предложения:

- остановка боевых действий плюс-минус по линии фронта, а оккупированные территории, де-факто, признаются российскими. Детали такого признания пока непонятны до конца. Пока исходим из "прецедента" оккупированных Литвы, Латвии, Эстонии, которые Запад, вроде как не признавал советскими (хотя это лишь догадки);

- Украина не вступает в НАТО. Пока не понятно насчет обязательного нейтрального статуса (похоже, что россияне будут на этом настаивать);

- срочные выборы Президента Украины сразу после соглашения. Похоже, что предыдущее требование не допускать к выборам Зеленского не поднимается;

- с России снимаются санкции. На данный момент, это наименее понятный вопрос в том смысле, что не понятна очередность и глубина снятия. А самое главное, логика снятия - это предложения Дмитриева, где США гарантируют доступ к европейскому рынку российских подсанкционных товаров, которые будут продаваться под американским флагом (условные совместные торговые дома), или это будет какая-то другая модель (пока это неизвестно). Единственное, что точно известно - стороны договариваются о снятии санкций...

Можно также не сомневаться, что россияне выставят условия о языке и церкви (формат пока непонятен).

В любом случае на каждом этапе договоренности могут сорваться по самым разным причинам. Поэтому продолжаем жить в этих переговорных качелях.