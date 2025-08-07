Как просела оборона РФ после потери акустического комплекса Северного флота рассказал эксперт

МГК-608М должна обеспечивать защиту объектов береговой инфраструктуры от диверсий и неожиданного проникновения.

Почти 10 лет назад Северный флот РФ из-за аварии потерял один из двух гидроакустических комплексов - стратегически важный МГК-608М. Последствия этого будут далеко идущими, ведь сейчас атомные субмарины США изменили место дислокации, а украинские разведчики получили сверхсекретные данные о российском подводном крейсере "Князь Пожарский". Об этом в публикации для "Оboz.ца" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Стационарный комплекс освещения подводной обстановки МГК-608М Северного флота России, который должен был обеспечивать защиту от диверсантов и вражеского десанта, был поврежден еще в 2016 году - его случайно перерубил рыболовецкий трал.

"Рыбаки не знали, что в зоне их траления находится комплекс стратегического значения. Он должен был обеспечивать защиту Северного флота от подводных средств потенциального противника, отслеживать их перемещение, а также защищать объекты береговой инфраструктуры от диверсий", - констатирует Коваленко.

По его данным, на дежурстве у РФ было всего два таких комплекса. И один из них, именно тот, что вышел из строя почти 10 лет назад, до сих пор не восстановлен. Коваленко отметил, что для ремонта необходимы специализированные суда-кабелеукладчики, которых у России нет. Соответствующие суда проекта 15310 "Свияга" и "Вятка" заложены на верфях Зеленодольского завода им. Горького, но еще не построены.

По его словам, передача флота этих судов планировалась в 2018 и 2019 годах, затем событие отсрочили на 2020 и 2021 годы. Впоследствии завод заявил, что вовремя сдать кабельные суда невозможно и сроки были вновь отодвинуты - на 2023 и 2024 годы. Однако, по состоянию на сейчас, "Свияга" и "Вятка" до сих пор не переданы флоту, а работа по восстановлению МГК-608М не началась.

Коваленко отмечает, что это фон главных событий - приказа президента США Дональда Трампа передислоцировать атомные подводные лодки и публикация ГУР МО Украины данных о, вероятно, последней в истории РФ стратегической субмарине проекта 955.

"А теперь последний выстрел в бездыханное тело МГК-608М. Дело в том, что в 2014 году на предприятии "Атолл", которое производит и ремонтирует этот комплекс, работало 420 человек в возрасте от 45 до 55 лет. Соответственно сегодня обеспечивать производство новой продукции, модернизацию и ремонт приходится коллективу в значительно меньшем составе", - отмечает аналитик.

Он добавляет: "Недаром говорят, что все, что скрыто под водой, под ней и остается. И именно поэтому глубину того кризиса и отчаяния, в котором оказалась верхушка РФ после заявления Дональда Трампа о подводных лодках, в полной мере поняли не все".

Документы об атомной субмарине проекта 955А

Напомним, специалисты ГУР МО Украины получили закрытую внутреннюю документацию о новейшей подводной лодке государства-агрессора России - атомной субмарине стратегического назначения К-555 "Князь Пожарский" проекта 955А "Борей-а".

В частности, в распоряжении Украины оказались поименные списки личного состава экипажа подводной лодки, боевые инструкции для экипажа, схема корабля и систем обеспечения живучести, инструкции по передаче раненых и грузов, порядок действий при буксировке и тому подобное.

