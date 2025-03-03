Авторитетные специалисты из DxOMark оценили возможности камеры смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Результаты разочаровали – камера неплохая, но не для устройства за 1500 евро.
С рейтингом 146 баллов свежий флагман Samsung оказался на 24-й строчке рейтинга. Утверждается, что смартфон снимает даже хуже, чем Google Pixel 8 и базовый iPhone 16, и примерно на одном уровне с iPhone 14 Pro Max и Motorola Edge 50 Ultra.
Специалисты похвалили Galaxy S25 Ultra за хорошую детализацию при съемке с увеличением, особенно на большом расстоянии, точную экспозицию даже в темноте, хорошую детализацию при ярком свете, контролированный шум и стабилизацию видео.
К недостаткам отнесли нестабильную автофокусировку в режиме видеосъемки, заметный шум, особенно на высококонтрастных и слабоосвещенных фотографий и случайные сбои активации в режиме боке. Также иногда возникают искажения баланса белого, особенно при слабом освещении.
Вот примеры снимков в хорошем качестве:
Рейтинг камерофон DxOMark все еще возглавляет Huawei Pura 70 Ultra. Модель вышла в апреле прошлого года, аппарат получил 163 балла.
А вот в рейтинге экранов DxOMark новый флагман Samsung занял первое место, опередив всех конкурентов, включая iPhone 16, Pixel 9 и OnePlus 13.
Также в ходе тестов выяснилось, что Samsung Galaxy S25 Ultra включается быстрее iPhone 16 Pro Max и опережает конкурента по загрузке приложений и в играх.