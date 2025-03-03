Galaxy S25 Ultra уступил обычному iPhone 16 в тесте камер / коллаж УНИАН, фото Apple, TechRadar

Авторитетные специалисты из DxOMark оценили возможности камеры смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Результаты разочаровали – камера неплохая, но не для устройства за 1500 евро.

С рейтингом 146 баллов свежий флагман Samsung оказался на 24-й строчке рейтинга. Утверждается, что смартфон снимает даже хуже, чем Google Pixel 8 и базовый iPhone 16, и примерно на одном уровне с iPhone 14 Pro Max и Motorola Edge 50 Ultra.

Специалисты похвалили Galaxy S25 Ultra за хорошую детализацию при съемке с увеличением, особенно на большом расстоянии, точную экспозицию даже в темноте, хорошую детализацию при ярком свете, контролированный шум и стабилизацию видео.

Видео дня

К недостаткам отнесли нестабильную автофокусировку в режиме видеосъемки, заметный шум, особенно на высококонтрастных и слабоосвещенных фотографий и случайные сбои активации в режиме боке. Также иногда возникают искажения баланса белого, особенно при слабом освещении.

Вот примеры снимков в хорошем качестве:

Фото DxOMark 03 марта 2025
Фото DxOMark 03 марта 2025
Фото DxOMark 03 марта 2025
Фото DxOMark 03 марта 2025
Фото DxOMark 03 марта 2025
Фото DxOMark 03 марта 2025

Рейтинг камерофон DxOMark все еще возглавляет Huawei Pura 70 Ultra. Модель вышла в апреле прошлого года, аппарат получил 163 балла.

Лучшие камерофоны на начало 2025 года по версии DxOMark

А вот в рейтинге экранов DxOMark новый флагман Samsung занял первое место, опередив всех конкурентов, включая iPhone 16, Pixel 9 и OnePlus 13.

Также в ходе тестов выяснилось, что Samsung Galaxy S25 Ultra включается быстрее iPhone 16 Pro Max и опережает конкурента по загрузке приложений и в играх.

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