Фотоиллюзии и зрительные головоломки - это не просто развлечение, а настоящий вызов для мозга. Они тренируют наблюдательность, внимательность к деталям и умение сосредотачиваться в условиях визуального шума.

Перед вами непростая головоломка из категории "найди слово". На фоне живописного пейзажа размещены десятки белых букв, которые заполняют изображение плотной сеткой.

Среди этого хаоса спрятано слово "курорт". Ваша задача состоит в том, чтобы найти его как можно быстрее. Действительно внимательным игрокам понадобится на это не более 8 секунд, так что постарайтесь успеть!

Попробуйте сосредоточиться: не ищите хаотично, двигайтесь взглядом рядами и не отвлекайтесь на красивый фон. Включайте режим сканера и вперед - к разгадке!

Ответ

Другие задания на проверку внимательности

Справились с поиском слова? Тогда попробуйте себя в еще более сложной задачке. Внимательно посмотрите на поле подсолнухов и попробуйте отыскать кроссовок, который там потеряли.

А если вам очень понравилось искать слова, то предлагаем другую головоломку с буквами. На этот раз времени дается больше, поскольку найти слово будет довольно сложно.

