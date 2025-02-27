Представлен Xiaomi 14 Ultra с топовыми камерами и мощным "железом" / фото Xiaomi

Xiaomi показала свой главный смартфон в этом году – 15 Ultra. Эта модель и в Китае, и на глобальном рынке будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.

В Xiaomi называют смартфон "богом ночной фотосъемки". Для селфи здесь стоит 32-Мп модуль, а основная камера представлена четырьмя сенсорами на 50+50+50+200 Мп с оптикой от Leica. Из-за нового крупного телевика даже пришлось менять расположение объективов

Основные характеристики Xiaomi 15 Ultra такие:

  • 6.73-дюймовый AMOLED LTPO экран с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью до 3200 нит, Dolby Vision, HDR10 и охватом 100% цветового пространства DCI-P3.
  • Внутри 8-ядерный чипсет Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. 
  • 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0
  • Аккумулятор на 6000 мАч, который в глобальной версии будет уменьшен до 5400 мАч; проводная зарядка на 90 Вт, беспроводная – на 80.
  • Касательно камер: основная использует топовый дюймовый сенсор Sony LYT-900 с поддержкой OIS. В модуле со сверхширокоугольным объективом применяется датчик Samsung JN5 с автофокусом. Первый телевик с датчиком Sony IMX858 поддерживает оптический зум 3x и режим макро. Второй телевик с датчиком Samsung ISOCELL HP9 на 1/1,4 дюйма обеспечивает съемку с оптическим зумом 4,3х, поддерживается "зум без потери качества" 200 мм и 400 мм.

  • Три расцветки: белая, черная и черно-серебристый вариант в духе камер Leica.

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Xiaomi 15 Ultra

Смартфон оснащен высоким уровнем защиты от воды IP68, ультразвуковым сканером отпечаттка пальца, модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и набором ИИ-фич Hyper AI. За 100 долларов к нему можно докупить специальный набор со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

Конечно же на презентации не обошлось без сравнений с iPhone. В Xiaomi настаивают, что их новый флагман "уделывает" iPhone 16 Pro Max по качеству фотографий. Кроме того, система охлаждения в 15 Ultra рассеивает тепло гораздо эффективнее. 

Фото Xiaomi 15 Ultra 27 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 27 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 27 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 27 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 27 февраля 2025
Фото Xiaomi 15 Ultra 27 февраля 2025

Цены в Китае стартуют от 6500 юаней ($890 или 37 000 грн) до 7800 юаней ($1070 или 44 500 грн). За двухцветную версию, доступную только в конфигурации 16+1024 ГБ, попросят уже 8000 юаней ($1100 или 45 700 грн).

Глобальная презентация Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra пройдет уже 2 марта. В Европе они будут стоить 1099 и 1499 евро соответственно.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

УНИАН писал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию: она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

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