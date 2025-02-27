У флагмана 6.73’’ OLED 2K-дисплей, влагозащита IP68 и массивный перископ на 200 Мп.

Xiaomi показала свой главный смартфон в этом году – 15 Ultra. Эта модель и в Китае, и на глобальном рынке будет конкурировать с iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ и другими топовыми камерофонами.

В Xiaomi называют смартфон "богом ночной фотосъемки". Для селфи здесь стоит 32-Мп модуль, а основная камера представлена четырьмя сенсорами на 50+50+50+200 Мп с оптикой от Leica. Из-за нового крупного телевика даже пришлось менять расположение объективов

Основные характеристики Xiaomi 15 Ultra такие:

6.73-дюймовый AMOLED LTPO экран с разрешением 3200×1440 пикселей, частотой 120 Гц, яркостью до 3200 нит, Dolby Vision, HDR10 и охватом 100% цветового пространства DCI-P3.

Внутри 8-ядерный чипсет Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830.

12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 256/512 ГБ или 1 ТБ ПЗУ UFS 4.0

Аккумулятор на 6000 мАч, который в глобальной версии будет уменьшен до 5400 мАч; проводная зарядка на 90 Вт, беспроводная – на 80.

Касательно камер: основная использует топовый дюймовый сенсор Sony LYT-900 с поддержкой OIS. В модуле со сверхширокоугольным объективом применяется датчик Samsung JN5 с автофокусом. Первый телевик с датчиком Sony IMX858 поддерживает оптический зум 3x и режим макро. Второй телевик с датчиком Samsung ISOCELL HP9 на 1/1,4 дюйма обеспечивает съемку с оптическим зумом 4,3х, поддерживается "зум без потери качества" 200 мм и 400 мм.

Три расцветки: белая, черная и черно-серебристый вариант в духе камер Leica.

Видео дня

Смартфон оснащен высоким уровнем защиты от воды IP68, ультразвуковым сканером отпечаттка пальца, модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и набором ИИ-фич Hyper AI. За 100 долларов к нему можно докупить специальный набор со сменными фильтрами на камеру и ручкой как у фотоаппарата.

Конечно же на презентации не обошлось без сравнений с iPhone. В Xiaomi настаивают, что их новый флагман "уделывает" iPhone 16 Pro Max по качеству фотографий. Кроме того, система охлаждения в 15 Ultra рассеивает тепло гораздо эффективнее.

Цены в Китае стартуют от 6500 юаней ($890 или 37 000 грн) до 7800 юаней ($1070 или 44 500 грн). За двухцветную версию, доступную только в конфигурации 16+1024 ГБ, попросят уже 8000 юаней ($1100 или 45 700 грн).

Глобальная презентация Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra пройдет уже 2 марта. В Европе они будут стоить 1099 и 1499 евро соответственно.

Слухи из Китая указывают на то, что Xiaomi готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей 7500 мАч. Обычно аккумулятор такого объема получали лишь защищенные девайсы, но свежий "Сяоми" изменит этот тренд.

УНИАН писал, что в смартфонах Xiaomi нашли новую секретную функцию: она "прокачает" вашу батарею и поможет устранить самые разные проблемы, которые становятся причиной перегрева, медленной зарядки или скачков напряжения.

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