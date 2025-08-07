Объемы импорта сои Поднебесной бьют рекорды, доля Украины в нем может вырасти.

Перед украинскими аграриями открываются новые возможности. Китай закупил на мировых рынках 11,67 млн тонн соевых бобов только за июль, что является новым историческим рекордом.

Как сообщает Reuters, прошлогодний показатель за этот месяц на 18,5% меньше и составляет 9,85 млн тонн. При этом, по предварительным оценкам, аналитики прогнозировали объем в 10,48 млн тонн. Источник издания объясняет наращивание объемов закупок напряженными отношениями между Китаем и США.

Президент Штатов Дональд Трамп фактически объявил торговую войну стране риса и юаня чуть ли не с первых дней своей каденции. Из-за ухудшения отношений не исключено введение дополнительных пошлин против Китая. Будущая неопределенность может провоцировать дополнительное наращивание закупок Поднебесной сои, в том числе и украинской.

Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в комментарии УНИАН согласился с тем, что перед украинской соей могут открыться новые перспективы на китайском рынке:

"Для нас всегда открыты возможности. Надо смотреть на погодные условия, какая у них ситуация с урожаем - там, по-моему, была засуха. Конечно, лучше бы Китай покупал соевый шпрот, то есть продукт с добавленной стоимостью"

Непран объясняет, что Китай недаром наращивает запасы продуктов, которые имеют длительный срок хранения. "Сейчас период неопределенности. Те правила и порядки, которые раньше были понятны - сейчас не работают. Как поведет себя Трамп - трудно сказать. Поэтому они и стараются формировать стратегические запасы. У нас в Украине тоже раньше был госрезерв", - аргументирует логику Китая эксперт.

Китай является главным торговым партнером Украины после ЕС, согласно данным Минэкономики за 2024 год. Сюда мы в прошлом году экспортировали продукции на $2,3 млрд. По данным Минагро, в целом по всему миру в 2024 году Украина экспортировала 3,4 млн тонн сои на $1,3 млрд.

Как ранее сообщал УНИАН, экспорт украинских товаров в 2024 году превысил показатели 2023 года и достиг рекордных значений за последние три года. В то же время на показатели 2021 года страна еще не вышла.

Напомним, что с 6 июня беспошлинный режим торговли с ЕС больше не действует. При этом Украина уже успела полностью исчерпать квоту Европейского союза на мед, яйца, а также почти полностью - на сахар и сухое молоко.

