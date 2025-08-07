Польское издание Onet опубликовало детали "весьма выгодного предложения" США о прекращении огня.

Советник президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал сведения польского портала Onet о "выгодном предложении" США в отношении России по Украине.

"Сомнительно, чтобы Уиткофф или Ушаков (помощник российского президента - УНИАН) успели поговорить с этим порталом (речь об Onet). Вчера на разговоре лидеров ничего такого не звучало, и Уиткофф ничего такого не говорил, он говорил другие вещи", - написал Дмитрий Литвин в соцсети X.

Источник РБК-Украина сообщил, что Украина поддерживает идею перемирия в небе, но разговоры о более широком мире еще не велись. Участие Европы в переговорах обсуждается, и, по словам источников, Трамп открыт к такому формату. Дата потенциальной встречи на самом высоком уровне не определена. Что касается инициативы о перемирии в небе, то москва до сих пор не дала четкого ответа на это предложение. Вероятное согласие Кремля на переговоры может оказаться только тактическим маневром, говорят источники в Украине.

"План Уиткоффа" для Путина

Польское издание Onet ранее сообщило, что вчера спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече якобы озвучил план Владимиру Путину, включавший: соглашение о прекращении огня в Украине, а не о мире; де-факто признание территориальных приобретений России, решение этого вопроса будет отложено "на 49 или 99 лет"; снятие большинства санкций против России, а в перспективе возобновление энергетического сотрудничества, то есть импорта российского газа и нефти. Как пишет Onet, в предложении отсутствует гарантия нерасширения НАТО, а также обещание прекратить военную поддержку Киева.

