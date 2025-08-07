Защитник заявил, что не считает всех мужчин, которые сейчас не на фронте, уклонистами.

Военный Михаил Дианов, который попал в плен после обороны "Азовстали" и в сентябре 2022 года был освобожден, рассказал в интервью Славе Демину, что он думает о мужчинах, которые сейчас не воюют.

В частности, Дианов рассказал, как относятся военные к тем, кто во время войны "гуляет и веселится".

"Есть такая штука, карма называется. Каждый получит по заслугам. Если он мажорчик, уклонист, который имеет кучу денег и в комендантский час в Киеве гуляет во время войны, на пьяных вечеринках... К таким очень плохое отношение, конечно", - заявил военный.

В то же время, Дианов добавил, что не считает всех мужчин, которые сейчас не на фронте, уклонистами.

"Он работает, зарабатывает деньги, дает рабочие места, так же платит налоги, донатит и не хочет воевать - от него толку будет как от бизнесмена больше, чем от него, как от штурмовика с автоматом, 100%", - считает военный.

Также Дианов рассказал, что собственными глазами видел так называемые "рейды ТЦК". Он добавил, что компания мужчин возмутила его своим поведением.

"Я не против рейдов ТЦК, но надо разобраться, чего тот человек не служит. Есть уклонист, а есть бизнесмен. Нельзя их сравнивать. Уклонисты, вот в Тернополе поймали трех в бильярдной. Они трое пьяные... Никто нигде не работает. Живут за счет родителей - и уклонисты", - пояснил Дианов.

Также защитник добавил, что считает уклонистами тех, кто находится в розыске или целенаправленно не хочет помогать государству вообще ничем.

Еще военный высказал мнение, будет ли польза от таких мужчин на фронте, если их все же мобилизуют.

"Опять же, что с ним делать на фронте? Автоматику такому человеку опасно давать в руки на фронте. Пусть копает окопы!" - отметил Дианов.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что военный юрист Михаил Лобунько рассказал, что если лицо нарушило воинский учет или не явилось в территориальный центр комплектования и соцподдержки, тогда в приложении "Резерв+" у него может отображаться красная лента. Юрист добавил, что это часто означает, что лицо подали в розыск. Лобунько объяснил, что избежание мобилизации после этого без законных оснований для отсрочки маловероятно.

Также мы писали, что уполномоченная президента по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова заявила, что в Украине полноценно не работает мобилизационное законодательство, поскольку оно не соответствует современным реалиям. По ее мнению, сейчас мобилизационное законодательство больше соответствует условиям 2022 года, когда добровольцы массово приходили в ТЦК. Однако, в 2025 году мобилизация проходит принудительно. Решетилова назвала "нонсенсом" норму закона, которая обязывает местные власти доставлять людей в ТЦК.

