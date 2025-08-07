Microsoft показала, какой будет Windows в 2030 году – и 'утонула' в дизлайках

Вместо привычного набора текста пользователи будут "разговаривать" с Windows, а главную роль в работе будут играть ИИ-агенты.

К 2030 году Windows станет "разговаривать" с пользователями, а клавиатура и мышь уйдут в прошлое. Об этом заявил вице-президент Microsoft по безопастности Дэвид Уэстон в новом видео, посвященном Windows будущего. Однако реакция аудитории оказалась далека от восторга.

Главную роль в работе Windows через пять лет будут играть ИИ-агенты: они будут заходить на видео-встречи в Zoom, выполнять задачи по электронной почте и даже выступать в роли "нанятого" специалиста. Это, по задумке Microsoft, освободит людям время для более важных дел.

К 2030-му основной формой взаимодействия с компьютером станет голос, а набор текста, по словам Уэстона, будет казаться таким же чуждым, как MS-DOS для поколения Z.

Видео дня

Думаю, мы будем меньше использовать зрение и будем больше общаться с нашими компьютерами. Я искренне верю, что будущие версии Windows смогут поддерживать полноценное мультимодальное взаимодействие – подчеркнул он.

Не исключено, что некоторые из этих технологий будут реализованы уже в Windows 12. Вероятно, ее не придется ждать до 2030 года.

Новое видео о Windows будущего, опубликованное на официальном ютуб-канале Microsoft, утонуло в дизлайках. Пользователи критикуют компанию за попытки внедрить ИИ в каждую функцию, не учитывая реальные потребности и опасения пользователей.

Накануне Microsoft признала Windows 11 24H2 своей самой надежной ОС на сегодня. Она демонстрирует на 24% меньше сбоев и критических ошибок по сравнению с Windows 10 22H2, которая ранее считалась одной из самых стабильных ОС от Microsoft.

А меж тем Windows 11 уже обогнала "десятку" и стала самой популярной в мире десктопной ОС – спустя почти четыре года с момента релиза. Сейчас операционка установлена более чем на 700 млн устройств: это 54% рынка, тогда как доля Windows 10 меньше 43%.

