По мнению ученых, этот случай каннибализма, вероятно, связанного с конфликтом, согласуется с данными о широком распространении межгруппового насилия в эпоху неолита.

Согласно новому исследованию, 5600 лет назад в пещере на Пиренейском полуострове была убита, освежевана, приготовлена и съедена неолитическая семья. Об этом пишет Live Science.

Ученые обнаружили доказательства того, что по меньшей мере 11 человек, включая взрослых, подростков и детей, могли стать жертвами военного каннибализма во время кровавого события в пещере Эль-Мирадор на севере Испании.

На костях, найденных в пещере, были обнаружены следы порезов, человеческих укусов, переломы для извлечения костного мозга и следы варки, согласно выводам исследователей, опубликованным в журнале Scientific Reports.

Отмечается, что это жуткое событие произошло в течение короткого периода - возможно, в течение нескольких дней - в заключительную фазу неолитического, или новокаменного, заселения пещеры, когда в регионе стали более распространены земледелие и сельское хозяйство. Хотя исследователи могли лишь предполагать, что причиной кажущегося каннибализма было межгрупповое насилие, они не обнаружили никаких признаков ритуала или голода, которые могли бы объяснить это событие. Соавтор исследования Франсеск Марджинедас, исследователь из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции и Университета Ровира-и-Вирхили (IPHES) в Испании заявил:

"Это не было ни погребальной традицией, ни ответом на крайний голод. Данные указывают на насильственный эпизод, учитывая, как быстро всё произошло, - возможно, это результат конфликта между соседними земледельческими общинами".

Важно, что это не первый случай, когда исследователи находят свидетельства каннибализма в пещере Эль-Мирадор. В начале 2000-х годов археологи обнаружили останки шести человек с похожими следами, как в новом исследовании. Однако эти останки были моложе, относясь к раннему бронзовому веку (около 4600-4100 лет), и не имели отношения к сотням недавно идентифицированных более древних костей, обнаруженных в ходе последующих раскопок.

Интересно, что радиоуглеродный анализ показал, что кости, полученные в ходе нового исследования, датируются возрастом от 5709 до 5573 лет, а химический анализ показал, что они были местными в этом регионе и были забиты в течение короткого периода времени. Возраст жертв варьировался от младше 7 до старше 50 лет, и, вероятно, они были членами одной или нескольких расширенной семьи, согласно исследованию.

По мнению ученых, этот новый случай каннибализма, вероятно, связанного с конфликтом, согласуется с данными о широком распространении межгруппового насилия в эпоху неолита. Исследователи отметили, что этот период был отмечен конфликтами и нестабильностью, поскольку Европа переходила от собирательства к земледелию. Соавтор исследования Антонио Родригес-Идальго, археолог из Института археологии Мериды и научный сотрудник IPHES заявил:

"Конфликты и разработка стратегий их предотвращения и управления ими - часть человеческой природы. Этнографические и археологические данные показывают, что даже в менее стратифицированных и малочисленных обществах могут случаться эпизоды насилия, в ходе которых враги могут быть уничтожены, что является формой окончательного уничтожения".

Новости археологии

Археологи в Германии обнаружили останки трёх женщин эпохи медного века, погребённых с "кенгуру" - большими сумках, украшенных сотнями собачьих и волчьих зубов. При этом ткань или кожа сумок давно исчезли, но проколотые зубы животных, обнаруженные в трёх отдельных могилах, позволяют предположить, что они были пришиты к сумкам в шахматном порядке, подобно черепице. Сумки относятся к культуре шнуровой керамики, представители которой жили по всей Европе - от Скандинавии до Альп и территории современной Украины - между 2900 и 2350 годами до нашей эры.

