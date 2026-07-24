Можно ли пользоваться смартфоном без обновлений: эксперты дали однозначный ответ

Отсутствие обновлений безопасности со временем превращает ваше устройство в потенциальную цель для злоумышленников.

Покупая новый смартфон, пользователи рассчитывают не только на новые функции, но и на длительную поддержку со стороны производителя. Тем не менее, рано или поздно даже флагманские модели перестают обновляться. И здесь возникает закономерный вопрос – безопасно ли продолжать пользоваться таким устройством?

Специалисты BGR объясняют, что любое современное устройство получает два вида обновлений. Первые – это масштабные обновления операционной системы, которые добавляют новые возможности и визуальные изменения. Вторые – обновления безопасности, исправляющие ошибки, повышающие производительность и, что особенно важно, закрывающие уязвимости.

Именно последние защищают девайс от эксплойтов – вредоносного кода, который хакеры используют для взлома устройства. Через такие уязвимости киберпреступники могут устанавливать вредоносное ПО, получить доступ к паролям, банковской информации и другим конфиденциальным данным.

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Эксперты отмечают, что телефон не становится небезопасным на следующий день после прекращения поддержки. Однако с каждым месяцем риск возрастает, поскольку новые уязвимости уже не закрываются производителем. И если хакеры найдут способ использовать такую брешь, владелец устаревшего устройства останется без защиты.

История знает немало подобных случаев. Например, в 2024 году Apple выпустила экстренные патчи безопасности, чтобы защитить пользователей от активно эксплуатируемых уязвимостей Coruna и DarkSword. Они затрагивали устройства с устаревшими версиями iOS – от iOS 13 до iOS 16. С их помощью злоумышленники могли похищать данные пользователей через вредоносные сайты или ссылки.

В мире Android одним из самых известных примеров остается уязвимость Stagefright, обнаруженная в 2015 году. Она позволяла получить полный контроль над смартфонами Android 2.2–5.1.1 через обычное MMS-сообщение. Даже сейчас многие Android-телефон по-прежнему остаются уязвимыми для этой атаки.

Стоит ли паниковать владельцам старых телефонов

Для владельцев iPhone вариантов практически нет. После прекращения выпуска патчей безопасности единственным надежным решением считается покупка нового устройства, поскольку альтернативных версий iOS для старых моделей не существует.

У владельцев Android ситуация лучше благодаря открытому проекту Android Open Source Project. На его основе энтузиасты создают кастомные прошивки, которые продолжают получать актуальные исправления безопасности даже для давно снятых с поддержки устройств.

Одним из самых популярных решений считается LineageOS – облегченная открытая версия Android, доступная для многих моделей Samsung, Google, Motorola и других производителей. Она регулярно получает обновления безопасности и современные функции Android.

Для смартфонов Google Pixel также доступна GrapheneOS – система с упором на конфиденциальность и защиту данных. Тем не менее, стоит учитывать, что установка сторонних прошивок требует определенных навыков, а неправильные действия могут временно сделать устройство неработоспособным,

В итоге специалисты не советуют хранить на неподдерживаемых смартфонах важные данные и не использовать их для банковских операций. Если производитель полностью прекратил поддержку устройства, а установить современную прошивку невозможно, наиболее безопасным решением станет переход на более новую модель.

Ранее эксперты назвали популярные смартфоны, которые входят в последний год поддержки. Их владельцам стоит проверить, сколько времени их телефон еще будет получать новые версии системы и патчи безопасности и, возможно, задумайте об апгрейде.

Напомним, летом 2025 года в Европе вступил в силу обновленные правила поддержки смартфонов. Для новых устройств, продаваемых на территории ЕС, компании должны обеспечивать доступность обновлений программного обеспечения в течение 5 лет после окончания продаж.

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