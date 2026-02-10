Названы лучшие недорогие 65-дюймовые телевизоры для покупки в 2026 году

При составлении списка учитывались телевизоры от известных производителей с хорошими отзывами пользователей и экспертов.

Выбрать недорогой 65-дюймовый телевизор в 2026-м стало намного проще: производители предлагают модели с 4K-разрешением, HDR, высокой частотой обновления и фишками для гейминга по цене существенно ниже премиальных устройств.

Сегодня качественный большой экран можно купить без переплаты – многие бюджетные ТВ уже обеспечивают хоровую цветопередачу, достойный контраст и современную Smart TV-платформу. В этом рейтинге от BGR собраны лучшие дешевые 65-дюймовые телевизоры от популярных брендов.

Серия TCL T7

TCL T7 – это 4K QLED-телевизор с высокой производительностью в играх: он поддерживает частоту до 120 Гц, а при включенном VRR может достигать 144 Гц. Также есть режим ALLM, который автоматически снижает задержку при подключении консоли или ПК.

Устройство обеспечивает насыщенные цвета и контраст, оснащено четырьмя HDMI-портами (включая eARC) и работает на Google TV. Владельцы особенно хвалят качество изображения и соотношение цены и возможностей, хотя звук устраивает не всех. Стоимость – около $700, но нередко снижается до ~$500.

LG QNED82A

LG в первую очередь известна OLED-панелями, но у компании есть и удачные LED-LCD-решения. QNED82A оснащен процессором Alpha 7 AI Gen 8, который обеспечивает яркую и красочную картинку, а также поддерживает VRR и ALLM – полезные функции для игр.

На Amazon средний рейтинг телевизора – 4,4 из 5. Пользователи отмечают четкость картинки и гибкие настройки, хотя некоторые жалуются на пульт и заметность белых светодиодов на темном фоне. Рекомендованная цена – около $677, но на распродажах телевизор встречается примерно за $500.

Samsung Q7F

Этот Samsung использует квантовые точки для улучшения изображения и хорошо масштабирует контент низкого разрешения – полезно для старых фильмов и передач.

Покупатели ставят модели в среднем 4,3 балла и отмечают простую настройку и качественное изображение Главный минус – не слишком громкие 20-ваттные динамики, поэтому может понадобиться саундбар. Телевизор также работает на облегченной версии Tizen с поддержкой Samsung TV Plus и Apple AirPlay

Hisense QD7QF

Hisense QD7QF – популярный 4K Mini LED-телевизор с хорошим уровнем контрастности, что особенно заметно при просмотре в темной комнате. Он поддерживает HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, а игровой режим сохраняет корректную яркость и цвета.

Средний рейтинг – 4,1. Среди недостатков – не самая лучшая пиксельная плавность перехода, поэтому движение иногда может выглядеть размытым. Рекомендованная цена – около $600, но иногда падает до ~$440.

Серия Roku Plus (2025)

Одна из новейших моделей компании – 4K QLED с Mini LED-подсветкой, рассчитанная на яркие помещения. Владельцы отмечают качественную картинку и легкую установку, а фирменная ОС предлагает множество приложений и бесплатные ТВ-каналы.

Телевизор поддерживает основные HDR-форматы и AirPlay, но уступает конкурентам в работе с бликами и не может использовать функцию Smart Picture Max при Dolby Vision. Цена – около $650, часто снижается до ~$450.

