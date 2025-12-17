Независимо от того, покупаете ли вы бюджетный телевизор или флагманскую модель, встроенные динамики редко обеспечивают по-настоящему качественное звучание.

Современные телевизоры заметно продвинулись в плане изображения. Технологии QLED, OLED и QNED обеспечивают яркую картинку, высокий контраст и отличную детализацию. Однако у большинства моделей по-прежнему остается слабое место – качество звука.

Решить проблему можно покупкой саундбара, но если вы не хотите тратиться, можно использовать бесплатное приложение-эквалайзер, которое позволяет улучшить звучание встроенных динамиков телевизора, говорится в материале MakeUsOf.

Почему звук из динамиков телевизора такой плохой

Основная причина – тонкий дизайн современных телевизоров. Производители оптимизируют панели под минимальные рамки и тонкий корпус, из-за чего для полноценной акустики просто не остается места и приходится устанавливать крошечные динамики.

Одним из самых заметных недостатков нынешних телевизионных динамиков является отсутствие басов. У них банально нет достаточной мощности, потому что для воспроизведения басов требуются более крупные динамики. Именно поэтому в некоторых саундбарах присутствует сабвуфер – это один из самых эффективных способов получить качественные басы.

Еще одна причина, почему звук из динамиков телевизора такой плохой заключается в том, что они направлены не в вашу сторону, а либо вниз, либо назад, что ухудшает качество звука, так как он отражается от стен, пола или других предметов.

Как нормализовать звук на телевизоре

Специальные приложения-эквалайзеры способны настроить звук так, чтобы он стал заметно лучше без дополнительного оборудования. Одним из таких решений является приложение SoundWave. Оно доступно бесплатно для Google TV и Android TV, и вы можете установить его непосредственно из Google Store.

SoundWave представляет собой эквалайзер с пятью полосами и диапазоном частот от 60 Гц до 14 кГц, позволяя улучшить диалоги, сбалансировать звук и немного усилить басы. В приложении есть готовые профили для разных жанров (джаз, рок, хип-хоп, т.д), а также дополнительные эффекты, включая усиление высоких частот, виртуализацию и реверберацию. Но доступность этих функций зависит от конкретной модели телевизора.

После установки приложения нужно перейти в меню "Настройки" и включить Legacy Mode – этот режим позволяет применять настройки ко всей системе и всем приложениям.

Далее активируйте эквалайзер и подбирайте оптимальные частоты, либо выберите один из готовых профилей. Эффекты позволяют дополнительно улучшить звучание, делая его более насыщенным и объемным.

Хотя SoundWave не способен превратить встроенные динамики телевизора в полноценную акустическую систему, он действительно делает звук заметно лучше. Для тех, кого не устраивает стандартное звучание телевизора, но кто не готов тратиться на саундбар, это самый простой и доступный способ прокачать аудио.

