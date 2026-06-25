Dolby Cinema против Dolby Digital: что дает лучший звук и стоит ли переплачивать

Один формат звучит лучше, чем другой, но стоит ли переплачивать за билет?

Компания Dolby является неотъемлемой частью профессиональных кинотеатров, домашних кинотеатров и музыкальных студий на протяжении более шести десятилетий.

В области кинозвука Dolby – одна из ведущих аудиокомпаний по сведению и мастерингу множества любимых фильмов и сериалов. Dolby Cinema и Dolby Digital – лишь два из многих нововведений компании, но если вы хотите получить наилучшее качество звука, первый вариант однозначно превосходит второй, пишет BGR. Правда, для этого придётся сесть в машину и доехать до совместимого кинотеатра.

Dolby Cinema (DC) – это профессиональный кинематографический вариант аудио Dolby, который вы услышите при просмотре фильма в DC-сертифицированном кинотеатре.

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Это полноценный фирменный опыт: DC использует Dolby Atmos – объектно-ориентированную систему объёмного звука, которая картирует аудио как по горизонтали, так и по вертикали. В кинотеатре DC колонки Atmos расположены вдоль стен и на потолке, создавая трёхмерную звуковую сцену, которая полностью вас окутывает.

Помимо этого, DC-кинотеатры используют специальную акустику зала для усиления звука Atmos, а также лазерную проекцию Dolby Vision HDR для улучшенного изображения.

Dolby Digital – это формат цифрового сжатия (известный также как AC-3), который компания Dolby использует с 1990-х годов. Применяемый для всего – от Blu-ray и DVD до стриминговых платформ, кабельного телевидения и видеоигр, – формат Dolby Digital обычно используется для кодирования аудио в стереозвук 2.0 или объёмный звук 5.1.

Dolby Digital – просто формат, Dolby Cinema – кинематографический опыт

Со временем инженеры смогли расширить стандартный кодек Dolby Digital, добавив поддержку дополнительных каналов объёмного звука и даже версий Dolby Atmos с потерями. Такие форматы, как Dolby Digital Plus (E-AC-3), способны передавать метаданные Atmos с потерями вместе со сжатыми данными объёмного звука.

Для воспроизведения Atmos без потерь дома нужен кодек Dolby TrueHD – как правило, он поддерживается на дисках UHD Blu-ray.

Однако даже в крупнейших и лучших DC-кинотеатрах Dolby TrueHD не используется: вместо этого все аудио- и видеоданные записываются в пакет Digital Cinema Package (DCP), который затем загружается и обрабатывается профессиональными серверами кинотеатров.

Dolby TrueHD – это просто лучшее, чего можно добиться дома с помощью саундбаров Atmos и многоканальных систем.

Стоит также учитывать, что просмотр фильмов в Dolby Cinema обходится немного дороже. Разница в цене по сравнению со стандартным билетом не астрономическая, так что если это фильм, которого вы ждали месяцами или годами, доплата вполне оправдана.

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