Как очистить динамики телефона без риска: простой способ вернуть чистый звук

Правильная профилактическая чистка динамиков занимает всего несколько минут, но придает вашему телефону заметно чистое и громкое звучание.

Если динамики телефона стали звучать тише или появились искажения, проблема может быть не в самом устройстве, а в обычной пыли и грязи. Со временем мелкие частицы забиваются в отверстия динамиков, особенно если смартфон часто находился в кармане, сумке или используется на улице.

Специалисты BGR объяснили, как правильно очистить динамики смартфона и вернуть устройству нормальное звучание без риска повредить его.

Даже если вы регулярно протираете дисплей и корпус смартфона, металлические решетки ваших динамиков все равно остаются уязвимыми для пыли и мусора. Скопившиеся частицы ухудшают качество звука и могут привести к шумам при звонках или воспроизведении музыки.

Что вам понадобится для безопасной очистки

Эксперты рекомендуют использовать следующие инструменты:

Щетка с мягкой щетиной (например, чистая зубная щётка)

Сухие ватные палочки

Изопропиловый спирт (70% или 75%)

Небольшой фонарик для осмотра загрязнений перед чисткой.

Перед началом процедуры нужно выключить смартфон и снять защитный чехол. Это позволит избежать случайных нажатий и снизит риск попадания влаги внутрь девайса.

После этого стоит внимательно осмотреть динамики – например, с помощью фонарика, чтобы понять, насколько сильно они загрязнены.

Для очистки лучше всего использовать мягкую щетку, например чистую зубную щетку с мягкой щетиной.

Аккуратными движениями нужно пройтись по решетке динамика, стараясь вымести пыль наружу. Важно не давить слишком сильно и не проталкивать мусор внутрь устройства. В некоторых случаях для удаления стойкой грязи можно использовать ватную палочку.

Если загрязнение сильное, эксперты разрешают слегка смочить ватную палочку изопропиловым спиртом, но использовать жидкость нужно очень осторожно и в минимальном количестве.

Эксперты предупреждают, что при чистке динамиков ни в коем случае нельзя использовать острые предметы вроде иголок или зубочисток. Такие инструменты легко повреждают тонкую сетку и мембрану динамика, что может привести к серьезной поломке.

Также не рекомендуется направлять сильную струю воздуха прямо в отверстия динамиков – это может загнать грязь еще глубже.

После очистки смартфон можно включить и проверить качество звука. В большинстве случаев громкость и четкость возвращаются сразу. Эксперты советуют хотя бы раз в месяц проводить такую профилактическую чистку, чтобы динамики не забивались пылью и устройство дольше сохраняло нормальное звучание.

