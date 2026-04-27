Как часто нужно перезагружать компьютер: названо оптимальную частоту

Многие пользователи месяцами не перезагружают компьютер, ограничиваясь режимом сна или гибернации, чтобы не тратить время на загрузку системы. Тем не менее специалисты предупреждают: регулярный перезапуск – ключ к стабильной работе системы, и игнорировать его не стоит.

Согласно материалу BGR, современные ПК действительно рассчитаны на длительную работу без выключения. Однако полностью отказываться от перезагрузок – плохая идея. Причина в том, что во время работы в оперативной памяти накапливаются временные данные и "зависшие" процессы, которые могут замедлять систему.

Эксперты отмечают, что перезапуск выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, он очищает оперативку и завершает фоновые процессы. Во-вторых, позволяет корректно установить обновления системы и драйверов, которые часто требуют перезагрузки для завершения установки.

Кроме того, перезагрузка помогает устранить типичные проблемы – от падения производительности до сбоев сети или зависаний программ.

Как часто нужно перезагружать ПК

Режим сна удобен, но он не очищает память и не перезапускает системные процессы. Фактически, это "пауза", а не обновление системы. Поэтому если компьютер начинает работать медленно, простой выход из сна проблему не решит.

Судя по обсуждениям специалистов и пользователей, большинство сходится во мнении: оптимально перезагружать компьютер минимум раз в неделю. При активном использовании – например, в играх или при работе с "тяжелыми" программами – рекомендуется делать это чаще, вплоть до ежедневного перезапуска.

Также стоит обязательно перезагружать компьютер при наличии обновлений. Это позволяет установить новые функции, повысить производительность и закрыть уязвимости безопасности.

Если компьютер не планируется использовать пару дней, лучше полностью выключить его. Для владельцев ноутбуков это особенно актуально, так как даже в режиме сна устройство продолжает расходовать заряд батареи.

Интересно, что некоторые эксперты считают: слабые компьютеры стоит выключать ежедневно, тогда как мощные системы, способные запускать современные игры, могут работать без перезагрузки значительно дольше благодаря большому запасу ресурсов.

