iPhone 18 Pro и 18 Pro Max останутся без самого популярного цвета

Вместо черного Apple тестирует новые яркие расцветки, включая бордовый, фиолетовый и кофейный.

Согласно свежим утечкам, iPhone 18 Pro и 18 Pro Max останутся без темных расцветок корпуса, включая привычные Space Black и Graphite.

iPhone 17 Pro и Pro Max стали первыми за долгое время айфонами, которые не получили черного или темно-серого цвета. По информации проверенного инсайдера Instant Digital, новые прошки ожидает та же участь, несмотря на то, что черный традиционно считается самым востребованным оттенком у покупателей смартфонов по всему миру.

Вместо черного, Apple тестирует новые яркие цвета для iPhone 18 Pro, включая бордовый, фиолетовый и кофейный, но какие именно появятся в продаже – пока неизвестно. Если слухи оправдаются, iPhone 18 станет самым ярким поколением в истории линейки Pro.

Инсайдер утверждает, что черный цвет будет предлагаться только в складном iPhone Fold. Также будет классический серебристый/белый. Такая стратегия может быть частью плана Apple по сдвигу внимания покупателей к другим моделям.

До анонса новых iPhone 18 осталось пять месяцев. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: этой осенью выйдут самые дорогие iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а обычные iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Bloomberg пишет, что iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и новый более мощный чипсет A20 Pro на 2-нм техпроцессе, что существенно повысит скорость работы и энергоэффективность. Также Apple впервые с момента его появления в 2022 году уменьшит размер Dynamic Island.

