В сети появилось первое фото iPhone 18 с уменьшенным Dynamic Island

Вырез сохранится, но станет менее навязчивым визуально.

Свежая утечка раскрывает возможные изменения в дизайне будущей линейки iPhone 18. По данным источников, Apple готовит заметное, но не радикальное обновление фронтальной панели устройств.

Согласно информации, опубликованной PhoneArena, все модели iPhone 18 получат уменьшенный вырез Dynamic Island. Речь идет о более компактной "пилюле" в верхней части экрана, где размещены фронтальная камера и датчики Face ID.

Судя по кадру, размер Dynamic Island станет значительно меньше, при этом рамки вокруг дисплея останутся такими же, как у предыдущего поколения.

Некоторые источники ранее утверждали, что iPhone 18 получит подэкранный Face ID, а фронталку переместят в левый верхний угол. Но последние утечки снова возвращают сценарий с уменьшением, а не исчезновением Dynamic Island.

До анонса линейки iPhone 18 осталось меньше полгода. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026-го выйдут только флагманские iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027 года.

Ожидается, что iPhone 18 Pro получит передовой процессор A20 Pro, построенный на 2-нм техпроцессе, основную камеру с переменной диафрагмой и батарейку на уровне с Android-флагманами, а одним из новых цветов станет бордовый.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2026 года – это дебютный складной смартфон Apple. По слухам, Купертино удалось добиться в iPhone Fold, того, чего не смогли другие компании – "почти невидимой" линии сгиба.

