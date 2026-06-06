Простой 'бабушкин трюк', чтобы ванна сияла чистотой

Этот простой способ помогает предотвратить появление мыльного налета и поддерживать ванну в идеальном состоянии.

Блестящая ванна без дорогих чистящих средств и изнурительной уборки – именно такой чистоты годами придерживалась одна женщина благодаря простому домашнему лайфхаку, который сегодня снова набирает популярность, пишет Ребекка Джонс для Southern Living.

Автор вспоминает свою бабушку как настоящую хозяйку, чей дом всегда был безупречно чистым и уютным. Особое внимание она уделяла ванной комнате: белая чугунная ванна всегда сияла, на ней не было ни мыльного налета, ни пятен от воды.

Главным инструментом для поддержания чистоты была обычная щетка с длинной ручкой, похожая на туалетную. Однако для ванны использовалась отдельная щетка, которую хозяйка хранила непосредственно возле крана.

Видео дня

Благодаря длинной ручке можно было легко достать до всех уголков ванны и быстро удалить остатки мыла и грязи после каждого использования.

Никакой сложной химии

Особенностью метода было то, что бабушка почти не использовала специальные моющие средства. После купания она просто ополаскивала поверхность теплой или горячей водой, а затем тщательно проходилась щеткой по стенкам ванны.

Такой подход не позволял мыльному налету скапливаться, поэтому генеральную уборку приходилось проводить значительно реже.

Как работает метод

Схема ухода за ванной состояла всего из нескольких шагов:

слить воду после купания;

ополоснуть ванну горячей водой;

очистить поверхность щеткой с мягкой щетиной;

смыть остатки налета в слив;

при необходимости повторить процедуру еще раз.

Весь процесс занимал всего несколько минут.

Специалисты по уборке отмечают, что лучший способ борьбы с мыльным налетом – не допускать его накопления. Регулярная быстрая очистка после каждого использования ванны значительно сокращает количество загрязнений и помогает дольше сохранять поверхность чистой.

Вас также могут заинтересовать новости: