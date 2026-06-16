Huawei готовит смартфон в полностью новом форм-факторе: каким он будет (фото)

В отличие от привычных раскладушке, устройство складывается сверху вниз, благодаря чему его можно носить в кармане.

Компания Huawei получила патент на новый складной телефорн, который может стать одним из самых необычных устройств на рынке. Производитель рассматривает концепцию вертикального трифолда с тремя секциями экрана, пишет Android Headlines.

В отличие от привычных книжек, которые раскладываются по горизонтали и превращаются в планшет, новая разработка предполагает вытянутый форм-фактор. Дисплей складывается дважды, уменьшая гаджет до размера, который можно носить в кармане.

По описанию патента, такая конструкция использует два шарнира и три части корпуса. Такой подход может позволить увеличить рабочую площадь дисплея без существенного роста ширины. По задумке, разложенном состоянии гаджет превращается в вытянутый смартфон с тонким корпусом.

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Патент также раскрывает детали внутренней конструкции устройства. В нем описывается гибкий экран, система внутренних рамок и специальные защитные слои. Отдельное внимание уделено антеннам и компонентам связи, чтобы обеспечить стабильный прием сигнала даже в столь сложном складном корпусе.

Пока неизвестно, планирует ли Huawei превратить эту идею в коммерческий продукт. Патенты часто используются для защиты перспективных разработок и далеко не всегда доходят до стадии массового производства. Тем не менее, компания уже имеет опыт создания необычных складных устройств – именно Huawei первой выпустила на рынок серийный трифолд-смартфон Mate XT.

Ранее сообщалось, что Apple перенесла выход своего складного iPhone из-за трудностей в производстве. Если изначально ожидалось, что аппарат выйдет вместе с серией iPhone 18 осенью 2026 года, то теперь компания, вероятно, запустит его в 2027-м.

Уникальный смартфон LG с выдвижным экраном впервые показали на видео. Устройство почти дошло до коммерческого запуска еще в 2021 году, но после ухода LG с рынка смартфонов проект был закрыт.

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