Уникальный смартфон LG с выдвижным дисплеем впервые показали на видео

В интернете появился подробный разбор LG Rollable – экспериментального смартфона с раздвижной конструкцией и гибким OLED-экраном, который компания LG готовила к выпуску еще в 2011, но так и не довела до продажи. Об этом пишет Android Central.
Видео, опубликованное блогером JerryRigEverything, показывает, насколько сложным и впечатляющим был механизм растягивающегося дисплея. При обычном использовании у телефона был экран 5,5 дюйма, а при активации механизма он плавно увеличивался до 7,5 дюйма – без видимых сгибов или складок.
Достигнуто это за счет сложной конструкции внутри устройства. Внутри LG Rollable установлена пара моторизованных приводов с зубчатой передачей, которые в сочетании с пружинными рычагами обеспечивают синхронное и ровное движение выдвижной части.
LG также продумала программную часть. Механизм растягивающегося OLED-экрана автоматически изменяет интерфейс в зависимости от размера экрана, а задняя часть телефона может использоваться как дополнительный дисплей для уведомлений и селфи.
Однако разбор также выявил серьезные проблемы конструкции. Внутренний механизм оказался невероятно сложным и дорогостоящим в производстве, а отсутствие защиты от воды/пыли вызывает вопросы о долговечности девайса в реальных условиях. Именно эти факторы, по мнению экспертов, могли стать причиной отказа от коммерческого запуска.
Несмотря на сложную конструкцию, смартфон успешно прошел полную разборку, а затем был собран обратно и снова включился. Это говорит о высокой инженерной проработке устройства.
В остальном характеристики LG соответствуют флагманам своего времени: аккумулятор 4500 мАч, 64-МП основная камера с оптической стабилизацией, 12-МП сверхширокоугольный объектив, сканер отпечатков на задней панели и порт USB-C.
Корейский бренд LG прекратил выпускать смартфоны еще в 2021 году, а в июне 2025 года прекратил поддержку всех ранее выпущенных устрйоств, тем самым окончательно поставив крест на мобильном бизнесе.
