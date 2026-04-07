Уникальный смартфон LG с выдвижным дисплеем впервые показали на видео

Устройство почти дошло до коммерческого запуска еще в 2021 году, но после ухода LG с рынка смартфонов проект был закрыт.

В интернете появился подробный разбор LG Rollable – экспериментального смартфона с раздвижной конструкцией и гибким OLED-экраном, который компания LG готовила к выпуску еще в 2011, но так и не довела до продажи. Об этом пишет Android Central.

Видео, опубликованное блогером JerryRigEverything, показывает, насколько сложным и впечатляющим был механизм растягивающегося дисплея. При обычном использовании у телефона был экран 5,5 дюйма, а при активации механизма он плавно увеличивался до 7,5 дюйма – без видимых сгибов или складок.

Достигнуто это за счет сложной конструкции внутри устройства. Внутри LG Rollable установлена пара моторизованных приводов с зубчатой передачей, которые в сочетании с пружинными рычагами обеспечивают синхронное и ровное движение выдвижной части.

LG также продумала программную часть. Механизм растягивающегося OLED-экрана автоматически изменяет интерфейс в зависимости от размера экрана, а задняя часть телефона может использоваться как дополнительный дисплей для уведомлений и селфи.

Однако разбор также выявил серьезные проблемы конструкции. Внутренний механизм оказался невероятно сложным и дорогостоящим в производстве, а отсутствие защиты от воды/пыли вызывает вопросы о долговечности девайса в реальных условиях. Именно эти факторы, по мнению экспертов, могли стать причиной отказа от коммерческого запуска.

Несмотря на сложную конструкцию, смартфон успешно прошел полную разборку, а затем был собран обратно и снова включился. Это говорит о высокой инженерной проработке устройства.

В остальном характеристики LG соответствуют флагманам своего времени: аккумулятор 4500 мАч, 64-МП основная камера с оптической стабилизацией, 12-МП сверхширокоугольный объектив, сканер отпечатков на задней панели и порт USB-C.

Корейский бренд LG прекратил выпускать смартфоны еще в 2021 году, а в июне 2025 года прекратил поддержку всех ранее выпущенных устрйоств, тем самым окончательно поставив крест на мобильном бизнесе.

