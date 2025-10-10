Смартфон получил первым в индустрии перископ-модуль с двумя объективами.

Журнал Time составил традиционный для конца года список лучших изобретений. В него вошло аж 300 устройств, технологий и инноваций, которые делают мир "лучше, умнее и интереснее". Среди них нашлось место и смартфону Huawei.

Huawei Pura 80 Ultra стал первым на сегодня смартфоном, в котором используется переключаемая двойная телеобъективная камера с 3,7-кратным и 10-кратным оптическим зумом. Переключение между ними сродни смене объективов на профессиональной камере со сменной оптикой, но в Huawei все происходит автоматически.

"Huawei Pura 80 Ultra воплощает концепцию цифровой камеры в смартфоне, переопределяя границы мобильной фотографии", – пишет Time.

В рейтинге камерофонов DxOMark смартфон Huawei занимает первое место. Отмечается, что он оснащен идеальным сочетанием передовых аппаратных и интеллектуальных программных возможностей – и превосходит всех конкурентов в съемке с использованием длиннофокусных настроек.

Huawei Pura 80 Ultra уже доступен для покупки в Европе, но цены высокие: от 1499 евро. Также девайс может похвастаться топовыми ИИ-функциями и 6,8-дюймовым экраном с пиковой яркостью 3000 нит.

Ранее УНИАН рассказывал о необычно широком телефоне Huawei, который стал хитом у пользователей. У раскладушки 6.3-дюймовый основной дисплей и 3.5-дюймовый внешний – оба 120 Гц. По отзывам, это наиболее удобный формат для повседневного использования.

Меж тем владелец Nokia выпустил сенсорную "звонилку", назвав ее первым в мире гибридным телефоном. Устройство комбинирует частичную функциональность смартфона и удобство классического "кнопочника".

