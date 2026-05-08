Ускорить старый Android очень просто: как попасть в секретное меню разработчика

Это один из самых простых способов вернуть ощущение "нового" даже на устройстве, которое уже начало подтормаживать.

Если ваш Android-смартфон начал тормозить, не спешите устанавливать оптимизаторы" из Google Play – чаще всего они бесполезны, а в худшем случае могут содержать вредоносное ПО.

Вместо этого в Android уже есть скрытые настройки, которые можно включить, чтобы заставить смартфон работать немного быстрее. Они могут быть крайне эффективными и включаются всего за пару минут, сообщает автор ZDNET.

Речь не идет об увеличении мощности процессора. Вместо этого любой пользователь может сделать работу системы более быстрой за счет оптимизации анимаций и фоновых процессов.

Скрытые настройки называются "Параметры разработчика". Они призваны помочь разработчикам приложений находить и исправлять ошибки, а также тестировать поведение программ . Несмотря на это, обычные пользователи тоже имеют к полезным "скрытым" функциям.

Чтобы получить доступ к этим параметрам, нужно перейти в "Настройки" – "О телефоне" и найти пункт "Номер сборки". Нажмите на него 7 раз подряд, потом появится уведомление "Теперь вы разработчик!". Вернитесь на страницу назад и прокрутите вниз, чтобы найти "Параметры разработчика".

Самый быстрый способ "разогнать" интерфейс – уменьшить или отключить системные анимации. В разделе разработчика вы найдите три параметра: "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации".

По умолчанию все значения стоят на 1x, но специалисты советуют изменить каждый из них на 0.5x или выключить вовсе. После этого интерфейс будет ощущаться значительно быстрее: меню открываются мгновенно, а переходы становятся почти без задержек.

Второй способ ускорить Android-девайс связан с управлением памятью. Если у устройства мало оперативной памяти (например, 4 ГБ и ниже), это особенно полезно.

В разделе "Приложения" найдите пункт "Лимит фоновых процессов". По умолчанию здесь стоит значение "Стандартное ограничение", но его также можно изменить на "Не более 4 процессов". Это ограничивает количество одновременно работающих фоновых приложений, освобождая ресурсы системы и повышая отзывчивость интерфейса.

После изменения этих двух настроек смартфон не становится мощнее "на бумаге", но интерфейс начинает работать быстрее визуально, приложения переключаются плавнее, а система не так сильно перегружена фоновыми задачами. Это особенно заметно на старых или бюджетных Android-ах.

Тормозящий Android-смартфон не обязательно означает, что пришло время дорогого апгрейда.

