Мечта Джобса: раскрыт дизайн юбилейного iPhone с 'микро-изогнутым' дисплеем

Apple совместно с Samsung работает над новым типом дисплея, который будет слегка изгибаться со всех четырех сторон.

Слухи об юбилейном iPhone продолжают обрастать деталями – и если верить новым утечкам, Apple готовит один из самых радикальных редизайнов за всю историю бренда.

По информации аналитиков и источников из цепочек поставок, к 20-летию смартфона в 2027 году ожидается выход полностью безрамочной модели. Устройство получит специальный OLED-дисплей от Samsung с плавными "микроизгибами" по всем четырем сторонам.

Такой экран визуально сделает устройство почти полностью "безрамочным", создавая эффект цельного стекла – идея, которую когда-то продвигал Стив Джобс.

В отличие от старых экранов-водопадов, где края сильно загибались вниз, новый подход более аккуратный: изгибы будут едва заметными, чтобы не искажать изображение по краям и сделать смартфон удобнее в руке. При этом сам дисплей остается плоским, а закругляется только стекло по краям.

Сообщается, что новая панель станет тоньше, ярче и энергоэффективнее текущих решений. Кроме того, Apple стремится к полностью "бесшовному" дизайну – без вырезов и рамок. Для этого планируется спрятать Face ID и селфи-амеру прямо под экран, превратив всю лицевую часть в сплошное рабочее пространство.

Сама концепция четырехсторонне изогнутого дисплея не нова для индустрии – подобные решения уже встречались у Android-смартфонов. Но Apple, как ожидается, попытается довести идею до более практичного и массового уровня.

Выход юбилейного iPhone запланирован на 2027 год. Ранее Марк Гурман из Bloomberg писал, что интерфейс Liquid Glass, который дебютировал в iOS 26, подготовит почву для такого iPhone.

Этой осенью главным анонсом от Apple станет складной iPhone с полностью гладким экраном без заметной складки на месте изгиба. По разным оценкам, устройство может стоить от 2000 до 2400 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: