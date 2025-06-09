Представят iOS 26 и другие обновления ОС Apple уже сегодня вечером.

В преддверии WWDC 2025, которая пройдет уже сегодня вечером, журналист Bloomberg Марк Гурман поделился инсайдом, что масштабный редизайн iOS 26 напрямую связан с выходом юбилейного iPhone в 2027 году.

Новый визуальный стиль Liquid Glass ("Жидкое стекло") в полупрозрачной эстетике призван объединить оформление всех ОС Apple, создав единый облик экосистемы. А заодно – подготовить пользователей к будущим аппаратным новшествам.

Юбилейный iPhone, получивший внутри компании кодовое название Glasswing (в честь бабочки с прозрачными крыльями), по данным Bloomberg, будет отличаться изогнутыми стеклянными гранями, ультратонкими рамками и экраном без каких-либо вырезов.

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Вероятно, Apple нацелена на создание по-настоящему цельного и минималистичного смартфона, который станет символом 20-летия iPhone и вершиной его эволюции.

В этом году апдейт iOS не придет на iPhone XS/XS Max, а также iPhone XR. Все три смартфона вышли в 2018 году – для них iOS 18 станет последним обновлением.

Известно, что Apple переименует все свои следующие "операционки" в 26. Переход на годовой формат именования призван убрать разброс в версиях, который мог запутать пользователей (iOS 19 и watchOS 12 это большая разница) и подчеркнуть глобальные изменения.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все модели предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

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