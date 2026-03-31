200 Мп в кармане: Apple готовит революционную камеру в 'юбилейном' iPhone

Если информация подтвердится, следующий iPhone получит новейшую 200-Мп камеру размером 1/1,12".

Согласно данным от инсайдера Digital Chat Station, Apple готовит революционный прорыв в камерах iPhone. Причем акцент делается не на программное обеспечение, как это было в последние годы, а на физические характеристики объективов.

В частности, Apple тестирует 200-мегапиксельный оптический сенсор формата 1/1,12″ для основной камеры. Судя по информации, речь идет о флагманском сенсоре LYT-901 от Sony. Для сравнения: текущий iPhone 17 Pro Max оснащен основной камерой 48 Мп 1/1,28" сенсором, что делает грядущее обновление действительно значимым.

На этом изменения не заканчиваются. По данным все того же инсайдера, ультраширокий модуль камеры получит улучшенную систему оптической стабилизации (OIS) – впервые для этого типа объектива в смарфоне Apple. Такое улучшение заметно повысить качество съемки, особенно в видео и при слабом освещении.

Ожидается, что грядущая линейка iPhone 18 сохранит 48-мегапиксельную камеру, поэтому новый датчик поставят в одну из будущих моделей. Вполне вероятно, Apple прибережет его для юбилейного iPhone в следующем году.

Ранее уже появлялась информация, что Apple в 2027 году представить серию iPhone 20, минуя цифру "19". Такой шаг связан с желанием подчеркнуть 20-летие бренда. Помимо серьезного обновления камеры, юбилейный iPhone может получить уникальный полностью безрамочный экран.

До анонса линейки iPhone 18 осталось 5 месяцев. По слухам, Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: осенью 2026 года выйдут флагманские iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold, а базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Есть еще одна причина дождаться iPhone 2026 года – это дебютный складной смартфон Apple. По слухам, Купертино удалось добиться в iPhone Fold, того, чего не смогли другие компании – "почти невидимой" линии сгиба.

