JerryRigEverything отметил, что это первый раз, когда смартфон буквально воспламеняется на тесте.

Новейший складной смартфон Google Pixel 10 Pro Fold не выдержал испытания на прочность у блогера JerryRigEverything и вспыхнул прямо в руках.

Автор канала Зак, известный своими жесткими проверками техники, попытался согнуть Pixel 10 Pro Fold. В итоге смартфон треснул по антенным линиям, а при обратном изгибе из повреждённого аккумулятора повалил дым, после чего он загорелся. Пламя оказалось настолько сильным, что сработала пожарная сигнализация.

Зак отметил, что за десять лет тестов это первый случай, когда смартфон буквально воспламенился во время обзора. Он подчеркнул, что испытания проводятся в экстремальных условиях, но конструктивные слабости корпуса всё же вызывают вопросы, особенно с учётом того, что Google заявляла о "повышенной прочности" новой модели.

Ранее мы рассказывали, что флагманский смартфон Google Pixel 10 ужасно показал себя в популярной игре. Genshin Impact на Pixel 10 просто неиграбелен.

Кроме того, недавно стало известно, что батарея Google Pixel 10 деградирует всего спустя 200 циклов зарядки, и это не исправить. В смартфоны Google встроена функция, которая искусственно уменьшает время автономности устройства.

