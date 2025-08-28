В WhatsApp появился ИИ, который умеет переписывать сообщения: как это работает

Можно выбрать профессиональный стиль, юмористический или просто попросить ИИ перефразировать текст.

В мессенджере WhatsApp появилась функция "Помощь в написании" (Writing Help) на основе искусственного интеллекта Meta. Она позволяет переписывать и формулировать сообщения под разные настроения, говорится в анонсе в блоге компании.

Работает это так: вы пишете сообщение → запускаете Writing Help → функция анализирует текст и предлагает новые варианты. Есть варианты под разное настроение (профессиональный, юмористический или поддерживающий), а также можно просто перефразировать написанное.

Пользователи также могут редактировать предложенные тексты, при этом получатель не увидит никаких указаний на то, что был использован ИИ.

Разработчики обещают, что Meta не получит доступ ни к самому сообщению, ни к переписке в целом, поскольку Writing Help основан на технологии Private Processing.

Сейчас Writing Help доступна на английском языке в США и других странах. До конца мессенджер планирует расширить число новых языков и регионов.

Напомним, в конце июня WhatsApp объявил о внедрении рекламы – впервые с момента покупки мессенджера Meta в 2014. Это, ожидаемо, вызвало шквал критики со стороны пользователи, некоторые и вовсе удаляют приложение со своих устройств.

Как УНИАН уже рассказывал, WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

