В WhatsApp впервые появится реклама / фото REUTERS

Команда WhatsApp объявила о внедрении рекламы – впервые с момента приобретения мессенджера Meta в 2014 году. Рекламные функции будут развернуты по всему миру в течение следующих нескольких месяцев.

Рекламные сторис будут отображаться во вкладке "Обновления" вперемешку с другими историями, сообщили разработчики в своем блоге.

Идея монетизировать WhatsApp обсуждалась давно, но основатели сервиса изначально выступали против рекламы. Тем не менее, только в прошлом году Meta заработала на рекламе более 160 млрд долларов.

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Помимо рекламы, в WhatsApp появятся два новых инструмента для заработка: возможность для компаний платить за продвижение своих каналов в приложении, а для авторов каналов взимать плату с пользователей за эксклюзивный контент.

Обновление WhatsApp вызвало гнев пользователей: что случилось

Согласно заявлению компании, для пользователей, которые используют WhatsApp исключительно для общения, ничего не изменится. Все новые функции будут доступны только во вкладке "Обновления", которую при желании можно отключить в настройках.

Несмотря на это, обновление WhatsApp все равно привело многих в ярость, а некоторые даже угрожали полностью удалить сервис со своих устройств. "Что ж, это начало конца для WhatsApp", – сказал один недовольный фанат WhatsApp. Другой добавил: "Я искал предлог, чтобы удалить WhatsApp, и теперь они дали мне его".

Также пользователи вспомнили, что основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Эктон в первые годы существования мессенджера неоднократно подчеркивали, что в нем никогда не будет рекламы. После покупки WhatsApp в 2014 году Meta пообещал сохранить этот принцип и продолжить политику создателей. Но уже к 2018 году Кум и Эктон покинули компанию.

Напомним, в конце мая WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

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