Обновление WhatsApp вызвало гнев пользователей: что случилось

В 2014 году компания обещала, что мессенджер будет всегда бесплатным и без рекламы.

Команда WhatsApp объявила о внедрении рекламы – впервые с момента приобретения мессенджера Meta в 2014 году. Рекламные функции будут развернуты по всему миру в течение следующих нескольких месяцев.

Рекламные сторис будут отображаться во вкладке "Обновления" вперемешку с другими историями, сообщили разработчики в своем блоге.

Идея монетизировать WhatsApp обсуждалась давно, но основатели сервиса изначально выступали против рекламы. Тем не менее, только в прошлом году Meta заработала на рекламе более 160 млрд долларов.

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Помимо рекламы, в WhatsApp появятся два новых инструмента для заработка: возможность для компаний платить за продвижение своих каналов в приложении, а для авторов каналов взимать плату с пользователей за эксклюзивный контент.

Согласно заявлению компании, для пользователей, которые используют WhatsApp исключительно для общения, ничего не изменится. Все новые функции будут доступны только во вкладке "Обновления", которую при желании можно отключить в настройках.

Несмотря на это, обновление WhatsApp все равно привело многих в ярость, а некоторые даже угрожали полностью удалить сервис со своих устройств. "Что ж, это начало конца для WhatsApp", – сказал один недовольный фанат WhatsApp. Другой добавил: "Я искал предлог, чтобы удалить WhatsApp, и теперь они дали мне его".

Также пользователи вспомнили, что основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Эктон в первые годы существования мессенджера неоднократно подчеркивали, что в нем никогда не будет рекламы. После покупки WhatsApp в 2014 году Meta пообещал сохранить этот принцип и продолжить политику создателей. Но уже к 2018 году Кум и Эктон покинули компанию.

Напомним, в конце мая WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

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