Исторический момент: WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad

Несмотря на статус самого популярного мессенджера в мире, у WhatsApp до сих пор не было нативного приложения для планшетов Apple.

Мессенджер WhatsApp появился 16 лет назад, а первый iPad был выпущен 15 лет назад. С тех пор владельцы планшетов Apple ждали появления нативного клиента – и этот день настал.

Полноценная программа теперь доступна в App Store для iPadOS, сообщили разработчики в своем блоге. WhatsApp для iPad уже доступен для загрузки в App Store.

В приложении WhatsApp для iPad доступен весь функционал, что и на iPhone. Так, пользователи могут переписываться в личных и групповых чатах, совершать аудио- и видеозвонки с участием до 32 человек, демонстрировать экран и использовать обе камеры – фронтальную и основную.

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Кроме того, версия для планшета поддерживает некоторые функции iPadOS, включая "Постановщик", Split View и Slide Over, что позволяет ему работать вместе с другими приложениями.

Разработчики говорят, что только начинают развивать WhatsApp для iPad, поэтому не исключают багов и недочетов. При их возникновении команда обещает оперативно все исправлять.

Напомним, в начале мая WhatsApp прекратил поддержку iPhone до версии iOS 15. Это значит, что владельцы iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6+ потеряли доступ к мессенджеру, потому что их модели не поддерживают актуальные версии iOS.

Как УНИАН уже писал, Дуров назвал WhatsApp "дешевой имитацией" Telegram и похвалился 1+ млрд аудиторией. Создатель приложения также подколол владельца Цукерберга на тему его сотрудничества со спецслужбами.

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