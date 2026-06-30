В WhatsApp спустя 17 лет добавили никнеймы и возможность скрыть номер телефона

Разработчики мессенджера открыли регистрацию уникальных имен для пользователей.

Авторы мессенджера WhatsApp приступила к внедрению давно ожидаемой функции – уникальных имен пользователей. С их помощью можно находить людей через поиск, как в Telegram или Signal, и тегать собеседников в чатах.

В компании отмечают, что это прежде всего шаг в сторону повышения приватности. Благодаря никнеймам люди смогут общаться, не раскрывая свой номер телефона, что особенно актуально при знакомстве с новыми людьми или групповых чатов, где эта информация становится публичной.

Полноценный запуск функции должен состояться уже в ближайшие месяцы, а пока Meta предлагает зарезервировать имя пользователя для себя. Для этого необходимо обновить мобильное приложение WhatsApp до последней версии и перейти в "Настройки" – "Аккаунт" – "Имя пользователя".

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После активации функции именно username станет стандартным способом начала новых переписок – номер телефона больше не будет отображаться при первом контакте.

Доступ к никнеймам разворачивается постепенно. Если такого пункта нет сейчас – WhatsApp пришлет уведомление, когда они будут доступны в регионе пользователя.

Ранее в WhatsApp появилась опция, которая позволяет ограничивать доступ к особо важным перепискам по специальным паролям. Они обеспечивают еще один уровень защиты на случай, если кто-то получит доступ к вашему гаджету.

В начале июня вышло полноценное нативное приложение Telegram для Apple Watch и Galaxy/Pixel/Xiaomi Watch. С умных часов теперь можно читать сообщения в чатах, каналах, отправлять голосовые и стикеры.

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