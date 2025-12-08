В Telegram появился вход без SMS-кодов и паролей: как добавить 'ключ доступа'

Достаточно подтвердить личность с помощью Face ID или сканер пальца

В приложении Telegram для Android и iOS появилась новая полезная функция. Теперь можно войти в аккаунт через Face ID или сканер отпечатков пальца.

При использовании ключей доступа (Passkey) от пользователя не требуется ввод паролей и одноразовых SMS-кодов – они хранятся на самом устройстве, в приложениях менеджеров паролей. Например, можно использовать 1Password, варианты от Google, Apple, Samsung и так далее.

Как добавить "Ключ доступа" в Telegram

Откройте "Настройки".

Перейдите в раздел "Конфиденциальность" → "Ключ доступа".

Выберите предпочтительный менеджер паролей и создайте пин-код.

Теперь при авторизации в учетную запись Telegram попросит выбрать соответствующий ключ (если у вас несколько номеров) и подтвердить личность Face ID, отпечатком пальца или кодом-пароля от устройства.

Обновление уже появилось в стабильной версии Telegram для Android и iOS – чтобы "ключи доступа" заработали, нужно обновить приложение до актуальной версии в Google Play или App Store.​​​

С одним из недавних обновлений в Telegram появилась возможность добавлять музыку себе в профиль. Она отображается под аватаркой как "статус" и может быть видна всем контактам.

Меж тем в WhatsApp недавно добавили надежную защиту чатов с помощью биометрии. Теперь вместо длинных паролей можно использовать отпечаток пальца, сканирование лица или пароль блокировки экрана.

