Самая недооцененная функция Андроид: как включить журнал уведомлений на телефоне

Android оснащен мощной системой уведомлений, которая по возможностям обходит таковую на iPhone – и большинство людей даже не подозревают о ее существовании.

Пользователи Android ежедневно получают десятки уведомлений. Иногда вместе с ненужными сообщениями можно бессознательно смахнуть важное – например, код подтверждения, письмо или сообщение из мессенджера.

Android оснащен мощной системой уведомлений, которая по возможностям обходит таковую на iPhone – и большинство людей даже не подозревают о ее существовании. Благодаря ей можно восстановить недавно пропущенное оповещение без установки сторонних приложений.

Эксперты MakeUseOf рассказали, как ее включить. Важно учитывать, что функция работает только после ее активации. Уведомления, которые были получены до включения истории, в журнал не попадут.

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Как включить историю уведомлений на Андроиде

На большинстве современных смартфонов с Android достаточно выполнить несколько действий:

открыть Настройки;

перейти в раздел Уведомления;

выбрать История уведомлений;

активировать переключатель.

После этого смартфон начнет автоматически сохранять все новые уведомления, включая те, которые были случайно закрыты.

К сожалению, история уведомлений не хранится бесконечно. Система сохраняет данные только за последние 24 часа – после чего автоматически удаляет старые записи, чтобы не расходовать память устройства.

Журнал оповещений состоит из двух разделов

Недавно отклоненные – список уведомлений, которые вы недавно смахнули;

Последние 24 часа – статистика по приложениям с возможностью посмотреть текст всех полученных уведомлений.

При нажатии на сохраненное уведомление откроется соответствующее приложение. Однако выполнить быстрые действия, которые были доступны в исходном уведомлении (например, ответить на сообщение или архивировать письмо), уже нельзя.

Поскольку для работы истории система должна постоянно отслеживать входящие уведомления и записывать их в локальную базу данных, функция отключена по умолчанию. На современных флагманах такая нагрузка почти незаметна, но бюджетные модели с ограниченным объемом памяти могут ощущать спад производительности. Поэтому каждый пользователь может самостоятельно включить ее при необходимости.

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