Как добавить музыку в 'статус' Telegram: это новая функция

С одним из недавних обновлений Telegram появилась возможность добавлять музыку себе в профиль. Она отображается под аватаркой как "статус" и может быть видна всем контактам
Чтобы добавить музыку в профиль Telegram, подписка Premium не нужна, но у этой функции есть свои нюансы. Рассказываем, как это работает.
Как загрузить музыку в Telegram
К сожалению, закрепить трек из стриминг-сервисов по типу Spotify или Apple Music в Telegram нельзя. Этот функционал работает только с аудиофайлами, загруженными в мессенджер вручную.
А значит вам нужно сначала найти нужную композицию в какой-нибудь группе или переписке, либо же скачать ее из интернета и отправить себе в чат "Избранное". Когда файл найден или загружен:
- Выберите трек в чате и включите воспроизведение.
- Шелкните на мини-плеер в верхней части экрана
- Нажмите кнопку "Добавить в профиль".
Чтобы убедиться, что трек закрепился, откройте боковое меню Telegram и перейдите в раздел "Мой профиль". Композиция будет отображаться над блоком информации о вас.
Чтобы убрать трек, тут же нажмите на него – откроется плеер, в котором через меню можно выбрать "Убрать из профиля".
На ПК это делается немного иначе:
- Найдите нужную композицию в чате, канале или "Избранном".
- Нажмите на него правой кнопкой мыши
- Выберите "Сохранить в" → "Профиль".
При желании можно закрепить несколько треков – для этого добавляйте их в профиль по одному, повторяя описанные выше шаги.
После этого музыка появится в профиле. Настройки приватности позволяют выбрать, кто сможет видеть и слушать трек: все, только контакты или никто.
