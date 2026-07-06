Грозит ли Украине дефицит топлива из-за ударов РФ: эксперт оценил риски

Несмотря на способность украинского топливного рынка адаптироваться, российские атаки могут привести к нехватке топлива по всей стране.

Российские удары по автозаправочным станциям (АЗС) могут привести не только к подорожанию топлива, но и к его дефициту по всей Украине.

Об этом УНИАН сообщил главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Эксперт отметил, что вражеские атаки на сети АЗС сокращают предложение топлива, ведь вместе с заправками уничтожаются и его запасы. Именно это создает предпосылки как для подорожания, так и для возможного дефицита ресурса.

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Ус отметил, что риск дефицита коснется не отдельных областей, а всей страны, ведь потери в одном регионе придется компенсировать поставками из других.

"Думаю, что определённая адаптивность рынка уже есть. У нас есть опыт. А также большая склонность, в отличие от России, к децентрализации. И это будет спасать нашу систему обеспечения топливом. Потому что нет главных хабов, по которым можно нанести удар и всё решить. России придется потратить очень много ресурсов на уничтожение всех наших АЗС. У них, конечно, много всего есть, но вряд ли столько, чтобы нанести именно тот критический удар, который выведет из строя нашу систему", – сказал Ус.

При этом, по мнению эксперта, для минимизации риска дефицита государство должно максимально упростить импорт топлива.

"Никаких импортных пошлин. И вообще каких-либо ограничений, если таковые имеются, при ввозе продукции в Украину", – рассказал Ус.

В то же время он предостерег от увеличения объема топлива за счет снижения требований к его качеству, как это, по его словам, планирует делать Россия.

"Это уже не секрет, что они будут снижать требования к топливу. У них сейчас Евро-4 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах автомобилей, – УНИАН), а они говорят не то что о Евро-3, а о том, что содержание должно соответствовать Евро-2", – отметил Ус.

Эксперт пояснил, что такой шаг может временно повысить доступность топлива, однако будет иметь серьезные негативные последствия для автомобилей.

Атаки РФ по украинским АЗС – последние новости

Как писал УНИАН, россияне изменили тактику нанесения ударов и все чаще целенаправленно атакуют украинские АЗС. Также под ударами оказываются склады и гражданские объекты с горючими материалами.

Председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, военный эксперт Иван Тимочко сообщил, что целенаправленные удары России по топливной инфраструктуре, в том числе АЗС, направлены против гражданского населения, поскольку на военную логистику это не влияет.

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