Рукотворный лес в китайской пустыне растет быстрее, чем природный: ученые нашли причину

Китай пытается замедлить расширение великих пустынь Гоби и Такла-Макан.

Деревья, высаженные в рамках масштабной китайской программы лесовосстановления, растут значительно быстрее, чем деревья в естественных лесах. Новое исследование предполагает, что такие посадки лучше реагируют на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере. И это может ускорить способность этих лесов поглощать углерод, пишет Live Science.

Исследователи изучили крупнейший в мире проект по лесовосстановлению, который реализуется в Китае. С 1978 года Китай высадил около 66 миллиардов деревьев, и власти планируют высадить еще 34 миллиарда к 2050 году в рамках проекта, известного как "Великая зеленая стена". Результаты работы были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Цель инициативы – преобразование обширных засушливых районов Внутренней Монголии в леса, способные замедлить расширение пустынь Гоби и Такла-Макан и одновременно способствовать сокращению выбросов углекислого газа за счет поглощения углекислого газа из атмосферы.

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Авторы исследования проанализировали различия между естественными и искусственно созданными лесами. Они собирали данные о видовом разнообразии, плотности растительности и возрасте деревьев, чтобы понять, как они влияют на реакцию экосистем на изменение климата и повышение уровня CO₂.

Выяснилось, что посаженные деревья растут на две трети быстрее: деревья, высаженные в рамках программ лесовосстановления, имеют темпы роста примерно на 66% выше, чем деревья в естественных лесах.

Исследователи объясняют это различие несколькими факторами. Во-первых, в программах лесовосстановления часто используются быстрорастущие виды, такие как эвкалипт или тополь. Кроме того, посаженные леса выигрывают от активного управления: удаляется конкурирующая растительность, а саженцы удобряются и поддерживаются для ускорения их развития.

Однако авторы исследования предупреждают, что такие результаты не означают, что посаженные леса могут заменить естественные экосистемы. Посаженные леса могут быть эффективным инструментом для поглощения углерода в краткосрочной перспективе, но, считают авторы, этот эффект ограничен по времени. Для долгосрочного хранения углерода и устойчивости экосистем естественные леса остаются незаменимыми. По мнению исследователей, результаты показывают, что успех программ лесовосстановления зависит не только от количества посаженных деревьев, но и от того, как они планируются и управляются.

Как деревья накапливают углерод

Напомним, что недавно, во время исследования лесов, ученые выяснили, что деревья прекращают расти до того, как сбрасывают листву. Это значит, что хотя процесс фотосинтеза продолжается, но накопление молекул углерода в древесине останавливается на несколько месяцев ранее, чем считалось.

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