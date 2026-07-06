Нечем работать по баллистике: Флэш раскрыл, чем это грозит

У Украины нет средств для перехвата баллистических ракет россиян, но это не секрет, и Киев постоянно просит партнеров о помощи.

В Украине на сегодняшний день вообще нет ракет для систем Patriot, способных сбивать российские баллистические ракеты.

Об этом заявил в эфире Radio NV советник министра обороны, специалист в области радиотехнологий Сергей (Флэш) Бескрестнов. "Для Украины проблема баллистики существует. У нас вообще нет чем работать по баллистическим ракетам", – сказал он.

При этом Флэш рассказал, что Украина уже заключила контракты на поставку большого количества ракет Patriot на будущее.

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"А сейчас мы пытаемся обратиться к нашим партнерам – странам НАТО – с просьбой предоставить нам эти ракеты в долг, и мы обещаем, что вернем их", – рассказал Флеш.

Он добавил, что, поскольку ситуация в мире нестабильна, у партнеров есть опасения, что российская агрессия может быть направлена и против них.

"Есть много информации о том, что Россия может начать агрессию против Польши и стран Балтии. И это объясняет, почему многие государства сейчас стараются сохранить запасы Patriot, ведь никто не понимает, что будет дальше – у нас такой странный и агрессивный сосед, поэтому это угроза для стран, имеющих общую границу с Россией. Даже Германия пытается подготовиться к возможным будущим действиям со стороны РФ. Это вполне возможно, ведь мы не понимаем, что там у Путина в голове", – подчеркнул Флеш.

Он напомнил, что с баллистическими ракетами можно бороться только с помощью ракет "Патриот" и еще нескольких других видов ракет, но их не так много.

При этом, как отметил военный, у самих россиян есть запасы баллистических ракет:

"Это большая проблема. Если несколько раз в месяц россияне будут проводить массированную атаку на Киев, то они могут разрушить всю нашу инфраструктуру. Сейчас это военные предприятия, потом это будет энергетика, бизнес, производство".

Удары россиян по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине, в ходе которого украинские военные не сбили ни одной баллистической ракеты.

По данным Воздушных сил, россияне применили ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного и морского базирования различных типов – всего было использовано 419 средств нападения. Зафиксировано попадание 29 баллистических (в том числе противокорабельных) ракет и 18 ударных БПЛА в 34 точках, а также падение сбитых (обломков) БПЛА в 16 точках.

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