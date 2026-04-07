Эксперт показал, как освободить гигабайты памяти на Android без удаления приложений

Вместо того чтобы постоянно удалять приложения, можно использовать более гибкий подход к управлению памятью.

Постоянная нехватка памяти на смартфоне – одна из самых бесящих проблем в цифровой жизни. Пользователи привыкли действовать по одному сценарию: заканчивается место → удаляются несколько приложений → через время все повторяется снова.

Это не самый плохой подход, ведь некоторые фоновые приложения правда могут занимать гигабайты памяти без заметной пользы. Но удаление должно быть последним шагом, а не первым. Эксперт Android Police поделился 4-мя простыми приемами, которые позволяют освободить место на телефоне, не удаляя ничего нужного.

1. Автоматическая архивация приложений

В Google Store есть функция, которая помогает автоматически освобождать место. Она архивирует редко используемые приложения, удаляя их данные, но сохраняя личную информацию пользователя.

Как включить:

Откройте Google Play

Нажмите на иконку профиля.

Перейдите в Настройки.

Выберите Общие.

Активируйте опцию Automatically archive apps.

Когда память заканчивается, система сама определяет редко используемые приложения и архивирует их, сохраняя при этом все ваши данные и настройки. При повторном открытии приложение просто докачивается из Google Play Store и продолжает работу как раньше.

Это удобный способ экономии памяти, хотя важно учитывать, что восстановление требует повторной загрузки.

2. Включите автоматическое резервное копирование фото

Не все знают, что облачные сервисы не всегда сохраняют все медиафайлы автоматически. Например, Google Фото может не включать большие файлы вроде записи экрана.

Как включить полное резервное копирование:

Откройте Google Photos

Нажмите на профиль

Перейдите в Backup.

Откройте настройки (иконка шестеренки)

Выберите Back up device folders.

Активируйте Back up all device folders.

Когда резервная копия будет завершена, перейдите на страницу профиля и нажмите "Освободить пространство" (Free up space on this device), чтобы удалить локальные копии уже сохраненных фотографий.

3. Очистка кэша всех приложений одним действием

Кэш помогает ускорять работу приложений, но со временем он накапливается и занимает значительный объем памяти.

Проблема в том, что вручную очищать кэш каждого приложения долго и неудобно. Для автоматизации можно использовать приложение SD Maid, которое позволяет очистить кэш сразу у всех программ.

Некоторые Android-устройства имеют встроенную функцию очистки, но SD Maid работает на большинстве моделей.

4. Используйте Files by Google для поиска "мусора"

Приложение Files by Google помогает быстро находить ненужные и тяжелые файлы, которые часто остаются незамеченными.

Оно умеет выявлять дубликаты файлов, старые скриншоты, размытые фото и неиспользуемые приложения. После анализа можно выбрать, что удалить, и очистить память одним действием.

Приложение доступно на большинстве Android-устройств и часто предустановлено на смартфонах Pixel.

Заряжать смартфон до 100% – не проблема. Эксперты назвали безобидные привычки, которые на самом деле "убивают" батарею смартфона.

УНИАН назвал 5 обязательных приложений для Android в 2026 году. Установив их, вы сделаете свой смартфон более функциональным, безопасным и удобным в использовании.

Вас также могут заинтересовать новости: