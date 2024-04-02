Google "охотится" за информацией людей в интернете, считают пользователи.

Компания Google согласилась уничтожить миллиарды частных данных посещения веб-страниц, чтобы урегулировать иск, что компания тайно отслеживала за активностью людей в интернете, которые просматривали страницы в режиме "инкогнито".

Как сообщает агентство Reuters, условия урегулирования иска были поданы в понедельник в федеральный суд Окленда, штат Калифорния, и требуют одобрения окружным судьей США.

Отмечается, что адвокаты истцов оценили сделку в более 5 миллиардов долларов. При этом Google не возмещает убытки, но пользователи могут индивидуально подать в суд на компанию.

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В издании напомнили, что групповой иск начался в 2020 году, охвативший миллионы пользователей Google, которые использовали частный просмотр с 1 июня 2016 года.

Пользователи утверждали, что аналитика, файлы cookie и программы Google позволяют отслеживать за людьми, которые использовали режим "инкогнито" в браузере Chrome и режим "частного" просмотра в других браузерах.

По их словам, это превратило Google в "неподотчетное хранилище информации", позволяя узнавать об их друзьях, любимой еде, хобби, шопинговых привычках и "самых интимных и потенциально неудобных вещах", за которыми они охотятся в Интернете.

Согласно договору, Google начал процесс обновления информации о том, что она собирает в режиме "частного" просмотра. Также пользователям частного режима позволят блокировать сторонние cookie в течение пяти лет.

"В результате Google будет собирать меньше данных с сеансов частного просмотра пользователей, и зарабатывать меньше денег на этих данных", - написали адвокаты истцов.

В свою очередь представитель Google Хосе Кастанеда отметил, что компания рада урегулировать иск, который она считает безосновательным.

"Мы никогда не связываем данные с пользователями, когда они используют режим инкогнито. Мы рады удалить старые технические данные, которые никогда не были связаны с личностью и никогда не использовались для любой формы персонализации", - добавил Кастанеда.

Google - последние новости

Компания Google решила отказаться от одной из своих старейших функций - возможности просмотра кэшированных версий веб-страниц.

Со 2 апреля проект "Google Подкасты" прекратил свое существование. Это популярный сервис, который предлагал пользователям возможность бесплатно слушать большую библиотеку подкастов.

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