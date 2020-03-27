"Может произойти с каждым": баскетболист сборной Украины заразился коронавирусом

Спортсмен получил осложнение на легкие из-за COVID-19.

Баскетболист сборной Украины и испанской "Фуэнлабрады" Вячеслав Бобров заразился коронавирусом.

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Об этом форвард сообщил на своей странице в Instagram.

По словам Боброва, он еще находится в больнице, так как у него появились проблемы с легкими.

"Сейчас я еще нахожусь в больнице, так как помимо коронавируса у меня еще и односторонняя пневмония. Прошу всех отнестись к этой проблеме серьезней, так как это может произойти с каждым", - написал баскетболист.

Бобров предположил, что мог заразиться в аэропорту, когда возвращался из Испании. На второй день у него поднялась температура до 38,5, после чего спортсмена доставили в Александровскую больницу.

"В понедельник на этой неделе, у меня взяли еще два теста. Когда наконец-то пришел результат очередного теста, то он показал, что я был заражен. Но пока мы ждали ответов, мой организм сам поборол вирус! Сейчас лечение направлено на пневмонию. Теперь мне остается ждать, когда я перестану быть носителем (вируса - прим.) и смогу вернуться домой", - отметил баскетболист.

УНИАН ранее также сообщал о том, что первый профессиональный теннисист заразился коронавирусом.