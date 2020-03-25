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Первый профессиональный теннисист заразился коронавирусом (видео)

09:57, 25 марта 2020
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Тьяго Сейбот Уайлд / REUTERS

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Об этом сам спортсмен сообщил на своей странице в Twitter.

"Всю неделю я нахожусь на самоизоляции, слежу за собой и выполняю рекомендации врача. Хочу напомнить всем, что необходимо оставаться дома и заботиться о своей семье, чтобы победить распространение болезни", - заявил Уайлд.

20-летний бразилец стал первым профессиональным теннисистом, у которого подтвердился СOVID-19.

Уайлд занимает 114-е место в мировом рейтинге ATP, а 1 марта ему удалось завоевать свой первый титул на турнире ATP 250 в Сантьяго.

В настоящий момент все теннисные турниры остановлены из-за пандемии коронавируса.

УНИАН ранее сообщал о том, что лучшая теннисистка Украины Свитолина сняла шутливое видео про коронавирус.

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