Кубок Стэнли: Каролина обыграла Айлендерc, Колорадо сравнял счет в серии
В рамках второго раунда Кубка Стэнли "Каролина" обыграла "Айлендерс" и увеличила преимущество в серии, а "Колорадо" отыгрался в противостоянии с "Сан-Хосе".
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
"Айлендерс" - "Каролина" - 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Шайбы: 1:0 Барзал (Ли, Эберле), 13:17, ГБ, 1:1 Фогель (Валлмарк, Мяеналанен), 40:17, 1:2 Нидеррайтер (Терявяйнен, Славин), 41:05
Вратари: Ленер - Мразек (Макэлинни, 26:27)
Счет в серии - 0:2
"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 3:4 (1:0, 0:2, 2:2)
Шайбы: 1:0 Кейн (Бернс, Хертл), 7:57, 1:1 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 28:21, 1:2 Бэрри (Ландескуг, Рантанен), 36:31, 1:3 Нието (Колверт, Бэрри), 50:10, 2:3 Бернс (Э. Карлссон, Серенсен), 55:26, 2:4 Маккиннон (п.в., Колверт, Грубауэр), 58:58, 3:4 Бернс (Хертл, Кейн), 59:49, ГБ
Вратари: Джонс - Грубауэр
Счет в серии - 1:1
Как сообщал УНИАН, ранее "Коламбус" и "Даллас" сравняли счет в своих сериях.