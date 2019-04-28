Кубок Стэнли: Коламбус и Даллас сравняли счет в сериях (видео)

За океаном состоялись очередные матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

В рамках второго раунда Кубка Стэнли "Коламбус" сравнял счет в серии с "Бостоном", а "Даллас" отыгрался в серии против "Сент-Луиса".

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

"Сент-Луис" - "Даллас" - 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 - 7 Хинтц (Дикинсон, Зукарелло-Асен), 0:2 - 13 Хейсканен (Зукарелло-Асен, Хинтц), 0:3 - 14 Янмарк-Нюлен (Дикинсон), 1:3 - 14 Парайко (Перрон, О′Райлли), 2:3 - 41 Шварц (Парайко), 2:4 - 59 Хинтц (Бенн)

Счет в серии: 1-1

"Бостон" - "Коламбус" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 - 7 Гжельчик (Крейчи, Макэвой), 1:1 - 21 Панарин (Эткинсон, Джонс), 2:1 - 22 Пастрняк (Юханссон, Койл), 2:2 - 28 Панарин (Джонс), 2:3 - 83 Дюшен (Эткинсон, Панарин)

Счет в серии: 1-1

Как сообщал УНИАН, ранее первые победы во втором раунде добыли "Сан-Хосе" и "Каролина".