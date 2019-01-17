Кубок мира по хоккею-2020 отменен из-за позиции НХЛ

После отказа от участия в Олимпиаде НХЛ вновь проигнорировала турнир национальных сборных.

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков лиги НХЛПА объявили, что не будут проводить Кубок мира по хоккею в 2020 году.

Об этом было объявлено накануне, сообщает официальный сайт лиги.

В заявлении НХЛ говорится следующее:

"НХЛ и НХЛПА сегодня в Торонто провели еще одну конструктивную встречу. Стороны совместно пришли к заключению, что уже поздно планировать проведение Кубка мира на осень 2020 года, но они намерены продолжить диалог, чтобы организовать следующий Кубок мира как часть более широкого соглашения, которое будет включать в себя долгосрочный международный календарь".

В заявлении НХЛПА сказано:

"Хоккеисты концентрируются на поисках подходящего времени для проведения Кубка мира по хоккею в контексте международного календаря в целом. Лига и профсоюз обсуждали возможность проведения следующего Кубка мира в сентябре 2020 года, но пришли к общему мнению, что на подготовку такого события уже не хватит времени. Мы с нетерпением ждем продолжения диалога с лигой".

Кубок мира 2016 года состоялся в Торонто. В финале сборная Канады обыграла сборную Европы.

Ранее НХЛ отказалась от участия игроков лиги в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). Таким образом, уже на протяжении 4 лет северо-американская лига срывает проведение турниров на уровне национальных сборных с участием сильнейших игроков.