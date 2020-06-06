Легенда баскетбола Джордан выделит фантастическую сумму на борьбу с расизмом

Майкл Джордан и его компания присоединились к акции против расизма.

Легендарный экс-баскетболист Майкл Джордан и его компания "Джордан Брэнд" пожертвуют 100 миллионов долларов на борьбу с расовым неравенством.

Об этом сообщается в заявлении компании в Twitter.

Джордан и его компания присоединились к акции "Black Lives Matter" ("Жизнь черных важна").

Эта сумма будет выделяться на протяжении следующих десяти лет. Деньги поступят на счета организаций, которые занимаются обеспечением расового равенства, социальной справедливости и более широкого доступа к образованию.

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"Пока укоренившийся расизм, который угрожает нашим социальным институтам, полностью не исчезнет, мы будем бороться за защиту и улучшение жизни темнокожих", - говорится в заявлении.

Напомним, 25 мая в США при задержании полицейский задушил афроамериканца Джорджа Флойда, прижав его шею коленом к земле. После этого в США начались массовые протесты.

Как сообщал УНИАН, ранее легендарный боксер Флойд Мейвезер выписал чек, чтобы оплатить похороны Джорджа Флойда.

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