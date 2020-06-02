Легендарный боксер оплатит похороны убитого полицейским афроамериканца Флойда (фото, видео)

Флойд Мэйвезер выписал чек на 88 тысяч долларов.

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер оплатит похороны темнокожего американца Джорджа Флойда, который был убит полицейским в ходе задержания.

Об этом сообщается в сюжете "ТСН".

По словам представителя Мэйвезера, семья Флойда приняла предложение экс-боксера.

Как сообщает TMZ Sports, Мэйвезер уже выписал чек на 88 500 долларов для похорон. В распоряжении издания оказалось фото чека.

Напомним, 46-летний Флойд трагически погиб на прошлой неделе после того, как во время ареста полицейский коленом прижал его шею к земле. Темнокожий мужчина при этом не оказывал сопротивления и говорил, что не может дышать. Смерть Флойда вызвала волну протестов в США.

УНИАН ранее также сообщал о том, что звездный баскетболист НБА избил участника протестов в США.

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