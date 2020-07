У знаменитого французского футболиста ограбили дом в Италии (видео)

Дом французского полузащитника "Фиорентины" Франка Рибери в Италии был ограблен.

Читайте такжеПривязали к стулу: звезду английского футбола ограбили в собственном доме

По информации итальянских СМИ, 37-летний футболист находился вместе с командой на выезде в Парме, когда в его жилье пробрались преступники.

Сам Рибери на своей странице в Instagram сообщил, что грабители украли сумки его жены, ювелирные изделия и другие ценные вещи.

"Я шокирован, есть ощущение, что с меня сняли штаны. Хорошо, что жена и дети находились в Мюнхене. Как можно строить доверительные отношения в этом обществе?", - написал бывший лидер "Баварии" и сборной Франции.

Twitter-аккаунт Goal опубликовал видео перевернутого дома футболиста.

Franck Ribery's house was robbed while he was playing at the weekend 😱pic.twitter.com/3XdhuNSao8