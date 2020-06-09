Наставили пистолет в лицо: футболиста Милана ограбили за рулем автомобиля
Полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо стал жертвой грабителей.
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Об этом сообщает MilanNews.
По информации издания, 25-летний испанец подвергся нападению, когда находился за рулем автомобиля. Футболист был вынужден отдать преступникам дорогие часы.
Сам Кастильехо в сторис Instagram также сообщал об этом, но без подробностей:
"В Милане все в порядке? Только что меня ограбили два парня с пистолетом, который был направлен мне в лицо".
В нынешнем сезоне Серии А, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, полузащитник провел 16 матчей и отдал два ассиста.
УНИАН ранее также сообщал о том, что квартиру футболиста "Манчестер Сити" ограбили на сумму более полумиллиона долларов.
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