Наставили пистолет в лицо: футболиста Милана ограбили за рулем автомобиля

Самуэль Кастильехо лишился дорогих часов.

Полузащитник "Милана" Самуэль Кастильехо стал жертвой грабителей.

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Об этом сообщает MilanNews.

По информации издания, 25-летний испанец подвергся нападению, когда находился за рулем автомобиля. Футболист был вынужден отдать преступникам дорогие часы.

Сам Кастильехо в сторис Instagram также сообщал об этом, но без подробностей:

"В Милане все в порядке? Только что меня ограбили два парня с пистолетом, который был направлен мне в лицо".

В нынешнем сезоне Серии А, который был остановлен из-за пандемии коронавируса, полузащитник провел 16 матчей и отдал два ассиста.

УНИАН ранее также сообщал о том, что квартиру футболиста "Манчестер Сити" ограбили на сумму более полумиллиона долларов.

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