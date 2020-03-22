Динамо продлило карантин: cтало известно, когда футболисты могут вернуться к тренировкам

Все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Киевское "Динамо" приняло решение продлить карантин и не возобновлять тренировки в условиях пандемии коронавируса.

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Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Изначально датой окончания карантина считалось 23 марта, однако теперь тренерский штаб и руководство "Динамо" приняли решение продлить его до 29-го числа.

Отмечается, что футболисты ранее получили индивидуальные рекомендации и будут поддерживать физическую форму в домашних условиях.

В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией COVID-19. В столице значительно ограничено движение общественного транспорта, закрыто большинство магазинов, а также запрещено гулять на детских и спортивных площадках.

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Динамо" выступил против досрочного завершения сезона в УПЛ.